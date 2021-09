Premium Het beste van De Telegraaf

Voor iedere winnaar ligt ruim 25.000 euro klaar Nederlandse atleten jagen op jackpot in finale Diamond League

Door Eric Roeske Kopieer naar clipboard

Femke Bol won dit jaar al ruim 42.000 euro aan prijzengeld bij Diamond League-wedstrijden. Ⓒ FOTO EPA

AMSTERDAM - Acht Nederlandse atleten staan donderdagavond aan de start bij de Diamond League-finale in Zürich. Hier komen de toppers in actie die afgelopen zomer het meest succesvol waren bij de elf wedstrijden in het kader van deze lucratieve en hoog aangeschreven competitie. Nederland heeft dus acht troeven in het spel rond de jackpot, terwijl dat er in de afgelopen decennia slechts één of twee waren.