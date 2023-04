Van den Berg past voor WK judo vanwege nekblessure

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van den Berg meldt zich met nekblessure af voor WK judo

18.27 uur: Judoka Geke van den Berg kan volgende maand niet deelnemen aan de WK in Qatar. De 27-jarige Van den Berg, de nummer 19 van de wereld in de klasse tot 63 kilogram, ondervindt hinder van een nekblessure.

„De afgelopen weken heb ik samen met m’n team alles op alles gezet om ondanks de blessure toch fit richting de WK te kunnen en op aangepaste wijze doorgetraind”, aldus Van den Berg. „Helaas is gebleken dat er meer tijd nodig is voor een goed herstel. Nu alles op alles voor een volledig herstel.”

De WK judo beginnen op 7 mei en duren een week.

Finale FA Cup vervroegd omwille van veiligheid

16.56 uur: De aanvang van de finale van de FA Cup wordt voor het eerst in twaalf jaar met enkele uren vervroegd. Het duel tussen Manchester City en Manchester United op 3 juni in het Wembley-stadion van Londen begint om 15.00 uur plaatselijke tijd in plaats van het gebruikelijke aanvangstijdstip laat in de middag.

De vervroeging gebeurt uit veiligheidsoverwegingen, op last van de politie. Wat meespeelt is dat de drukte in het openbaar vervoer wat beter wordt verspreid door het voetbalduel naar voren te halen.

Het is voor het eerst dat de twee topclubs uit Manchester tegenover elkaar staan in de finale van het belangrijkste bekertoernooi van Engeland.

Aanvangstijd AZ - FC Emmen verschoven vanwege Conference League

16.41 uur: Het aanvangstijdstip van de competitiewedstrijd tussen AZ en FC Emmen, op zondag 14 mei in Alkmaar, is op verzoek van de thuisploeg verplaatst van 14.30 uur naar 20.00 uur. De wijziging geeft AZ meer rust na het eerste duel met West Ham United in de Conference League.

AZ speelt op donderdag 11 mei de eerste wedstrijd van de halve finale van de Conference League in Engeland. Een week later volgt de terugwedstrijd in Alkmaar.

Blunder zorgt weer voor gelijke stand in wereldtitelstrijd schaken

16.23 uur: Schaker Ding Liren heeft de stand in de strijd om de wereldtitel weer gelijkgetrokken. De Chinees profiteerde van een fout van tegenstander Ian Nepomniatsjtsji en bracht met twee partijen te gaan de stand op 6-6.

Nepomniatsjtsji leek met zwart hard op weg naar een 7-5-voorsprong, maar gaf zijn voordeel uit handen na een blunder. „Ik leek een gewonnen positie te hebben op een gegeven moment. Maar zelfs als je aan het winnen bent, dan moet je tot het einde aan toe precies zijn. En ik was duidelijk niet precies genoeg”, gaf de Rus na afloop toe.

De zege van Liren volgde na vier wedstrijden op rij zonder winnaar in Astana, waar Nepomniatsjtsji en Liren strijden om de vacante wereldtitel. De winnaar wordt de opvolger van de Noor Magnus Carlsen, die besloot om zijn titel niet te verdedigen.

Circuit in Kazachstan niet op tijd klaar voor MotoGP

16.05 uur: De MotoGP zal dit jaar nog niet voor het eerst op Kazachstaanse bodem plaatsvinden. Het nieuw aangelegde circuit Sokol International, even buiten Almaty, is nog niet gereed. De Grote Prijs van Kazachstan stond gepland voor 9 juli, twee weken na de TT van Assen.

Een vervangend raceweekeinde op een andere plek komt er niet, meldt de internationale motorsportfederatie FIM. Het betekent dat het seizoen in de MotoGP dit jaar uit twintig ronden zal bestaan en dat er een lange pauze van zes weken zit tussen de TT van Assen en de GP van Groot-Brittannië op 6 augustus.

Kazachstan bereikte vorig jaar september een akkoord voor een vijfjarig contract met Dorna, de rechtenhouder van de MotoGP. Naar verwachting maakt het Aziatische land nu in 2024 zijn debuut in de koningsklasse van de motorsport.

NK wielrennen op de weg starten in Valkenburg

15.14 uur: De Nederlandse kampioenschappen wielrennen op de weg starten in juni in Valkenburg. Dat bleek woensdag bij de presentatie van het parcours. De nationale titelstrijd werd vorig jaar toegewezen aan de gemeente Sittard-Geleen. Het evenement werd de afgelopen jaren verreden op de VAM-berg in Drenthe.

De finish is op het terrein van de internationale wooncampus Watersley Sports & Talentpark, dat ligt tegen de stedelijke zone van Sittard-Geleen. De vrouwen strijden op 24 juni in een wedstrijd over 151,3 kilometer om de titel. Voor de mannen staat op 25 juni een race over 218 kilometer op het programma.

Na een parcours met diverse beklimmingen in Zuid-Limburg wordt de finale verreden op een lokale omloop. Die gaat via Watersley, Doenrade, Puth, Munstergeleen en de Middenweg door het centrum in Sittard en finisht op het terrein van Watersley.

In 2013 werden de NK voor het laatst in Limburg gehouden. Dat was toen in Kerkrade.

Heerenveen neemt afscheid van assistent Tobiasen

12.25 uur: Assistent-trainer Ole Tobiasen vertrekt na het seizoen bij sc Heerenveen. De Friese club heeft besloten om het aflopende contract van de 47-jarige Deen niet te verlengen.

Tobiasen was sinds de zomer van 2021 werkzaam bij Heerenveen. De oud-speler begon als assistent, maar na het ontslag van trainer Johnny Jansen maakte hij het seizoen af als interim-coach. Hij eindigde met de club als achtste in de Eredivisie en behaalde daarmee de play-offs om Europees voetbal. Vorig jaar werd Kees van Wonderen aangesteld als trainer.

„Ole heeft hier goed werk verricht”, verklaarde technisch manager Ferry de Haan. „Samen met Peter Reekers en Ruud Hesp heeft hij de club vorig seizoen door een zware periode geloodst. We zijn hem dan ook dankbaar voor zijn inzet bij de club en wensen Ole ontzettend veel succes bij het verdere vervolg van zijn carrière.”

Knie-operatie voor Engelse international Bronze

12.17 uur: Voetbalster Lucy Bronze heeft een operatie aan haar knie ondergaan. Volgens haar coach Jonatan Giraldez van FC Barcelona moet de verdedigster een paar weken aan de kant blijven.

De Engelse international liep de blessure vorige week op in de eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League tegen Chelsea. De Spaanse vrouwen wonnen het duel met 1-0. Bronze kan donderdag niet meedoen in de tweede wedstrijd in de halve finale.

De blessure lijkt geen invloed te hebben op de deelname van Bronze aan het WK voetbal deze zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Bondscoach Sarina Wiegman zag met Leah Williamson en Beth Mead al twee belangrijke speelsters uitvallen met blessures.

Motorcoureur Marquez mist ook GP van Spanje vanwege gebroken duim

10.45 uur: De Spaanse motorcoureur Marc Marquez moet ook de Grote Prijs van Spanje aan zich voorbij laten gaan vanwege de breuk in zijn rechterduim. De rijder van het fabrieksteam van Honda verwacht weer fit te zijn voor de wedstrijd volgende maand in Frankrijk.

Marquez miste eerder al de race in de Verenigde Staten. Hij raakte in maart geblesseerd bij een botsing tijdens de seizoensopening in Portugal. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP moest daarna geopereerd worden.

„We hebben een CT-scan gedaan. Het gaat goed met het herstel, maar het is nog te riskant om te racen in Jerez”, aldus Marquez. „In overleg met het medische team hebben we besloten geen risico’s te nemen en nog twee weken te wachten. Het plan is om terug te keren in Le Mans.”

Marquez wordt tijdens de Spaanse GP vervangen door zijn landgenoot Iker Lecuona.

Nederlandse zeilboot voegt Heiner en Kirketerp toe in Ocean Race

10.14 uur: Het Nederlandse Team JAJO heeft Nicholas Heiner en Martin Kirketerp toegevoegd aan de bemanning voor de komende etappes van The Ocean Race. De Nederlandse oud-wereldkampioen in de Laser komt alleen in actie in Leg 7 van de zeilrace om de wereld, terwijl de voormalige olympisch kampioen uit Denemarken Leg 6 én 7 vaart.

„Nicholas ken ik goed”, verklaarde schipper Jelmer van Beek zijn keuze. „Wij hebben in het verleden vaker samen gezeild en spreken elkaar regelmatig. Nicholas is een technische zeiler, een goede stuurman en zal hopelijk ook tactisch wat toevoegen.”

„Ik heb zelf nog niet met Martin gezeild. Maar hij staat alom bekend als een allround professional. Een waanzinnig goede zeiler die veel kan toevoegen aan het team als trimmer. Daarnaast staat hij ook bekend als een echt werkpaard”, aldus Van Beek.

Team JAJO kom uit in de VO65-klasse. De boten in die klasse varen alleen de drie ’Europese’ etappes en gaan niet de hele wereld rond. The Ocean Race VO65 Sprint Cup gaat op 4 juni verder met een In-Port Race in het Deense Aarhus, waarna vier dagen later Leg 6 van Aarhus naar Den Haag start. Op 14 juni is de In-Port Race in de hofstad en een dag later zet de vloot koers richting Genua voor Leg 7.

Voor Heiner en Kirketerp zijn de havens bekend terrein. „Het is ontzettend gaaf dat Leg 7 van start gaan op Scheveningen, in Den Haag. Voor mij is dat inmiddels thuiswater”, zei de 34-jarige Heiner over zijn huidige woonplaats. Voor Kirketerp is Aarhus zijn thuishaven. „Het is een ongelofelijk voorrecht om met The Ocean Race in Aarhus te starten. Hier heb ik mijn hele leven gewoond”, aldus de 40-jarige Deen.