Bal ligt bij kopsterke centrale verdediger Olympique Marseille Ajax bereidt bod voor op Balerdi

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Leonardo Baleri Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - Ajax is in zijn zoektocht naar een extra centrale verdediger uitgekomen bij de rechtsbenige Leonardo Julian Balerdi Rossa (23). De tweevoudig Argentijns international is een vaste basisspeler bij Olympique Marseille, maar vanwege de financiële situatie van de huidige nummer 3 van de Ligue 1 zou een verkoop bespreekbaar zijn.