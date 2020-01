Cowboy-praktijken in de hand gewerkt door FIFA

Hij legt aan de hand van een helder voorbeeld uit waarom het onjuist is om een ’cap’ van tien procent commissie te hanteren bij voetbalagenten die namens een verkopende club een speler wegbrengen naar een nieuwe club.

Branco Martins: „Stel dat je morgen een speler uit de Eredivisie begeleidt bij een transfer van 10 miljoen euro naar Cruzeiro. Als je optreedt voor de speler en je gaat onderhandelen over het contract, mag de speler maximaal drie procent van zijn salaris aan de agent betalen. In de transactie voor Cruzeiro kun je als agent nog eens drie procent van de transfersom vragen. Dat is totaal zes procent. Maar als een makelaar alleen op zoek gaat naar een koper voor een verkopende club, pakt hij tien procent van de transfersom. Daar creëert de FIFA het eerste probleem mee.”