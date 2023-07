Oranje Leeuwinnen zijn terug aan de wereldtop na meeslepend gevecht met Team USA

WELLINGTON - Nee, er heerste na afloop van de 1-1 tegen de VS geen jubelstemming in de kleedkamer van Oranje. De ploeg van Andries Jonker mag het gat met de wereldkampioen na het gelijkspel in Wellington weliswaar definitief hebben gedicht, de speelsters en coach hadden het vermogen om kritisch in de spiegel te kijken. Alsof de Leeuwinnen voelen dat er wat te halen valt op het WK ’Down Under’.

Lieke Martens duelleert met Andi Sullivan. Ⓒ Soccrates