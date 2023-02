Premium Het beste van De Telegraaf

Regerend wereldkampioen oogt direct weer hongerig in Bahrein Een bordje met kip en weer door: dit was de lange eerste testdag van Max Verstappen

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen praat na. Ⓒ ANP/HH

SAKHIR - Een bordje met kip, quinoa en wat groenten. Meer had Max Verstappen niet nodig om zich tijdens de lunchpauze weer op te laden voor het tweede deel van de eerste testdag in een warm Bahrein. De regerend wereldkampioen – de enige coureur die zowel in de ochtend als in de middag in actie kwam – kon niet anders dan tevreden zijn na het afleggen van vele kilometers in de RB19.