Video: Wesley Fofana breekt kuitbeen na bizarre tackle

Op het moment van de actie van de Villarreal-middenvelder Niño stond City al met 3-0 voor. De twintig-jarige Fofana schreeuwde het direct uit van de pijn en werd met een brancard van het veld gedragen en naar het ziekenhuis gebracht. Iets na middernacht bevestigde Fofana waar iedereen al voor vreesde. Via zijn Instagram vertelde de mandekker dat zijn kuitbeen gebroken is.

„Hallo iedereen, ontzettend bedankt voor al jullie berichten. Het is een slechte dag, maar ik zit bij een uitmuntende club met een geweldige medische staf. Ik laat jullie iets weten zodra ik een definitieve diagnose heb, maar we weten nu al dat ik in ieder geval een gebroken kuitbeen heb. Ik zal snel en sterker terugkomen.”

Fofana kwam in oktober 2020 voor dertig miljoen euro over van Saint-Étienne. In zijn eerste seizoen speelde de centrumverdediger zichzelf meteen in de basis. Ook groeide hij al snel uit tot publiekslieveling.