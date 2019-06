Bertens naar finale in Rosmalen

In de eerste set forceerde Bertens de beslissing bij 3-3, door op de opslag van haar opponente de game te winnen. Die voorsprong gaf ze niet meer weg. Daarvoor hadden beide speelsters eenmaal hun service ingeleverd.

Evenals in de eerste set begon Bertens ook in de tweede set met een break. Bij 4-2 brak de Nederlandse opnieuw, nog wel met een 'love-game', en leek het duel min of meer beslist. Rybakina kwam terug tot 5-4, maar in de volgende game benutte Bertens haar eerste matchpoint.

Alison Riske is de andere finaliste. De Amerikaanse versloeg in de halve eindstrijd Veronika Koedermetova uit Rusland.