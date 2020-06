’Oude Dame’ krijgt er flink van langs, De Ligt positief puntje

Matthijs de Ligt laat Dries Mertens niet passeren Ⓒ AFP

Matthijs de Ligt zag woensdagavond zijn eerste hoofdprijs voor Juventus na strafschoppen in rook opgaan. Napoli bleek beter in het nemen van de penalty’s (4-2) en mag zich winnaar van de Coppa Italia noemen. De Oude Dame krijgt er flink van langs in de Italiaanse media, maar de Oranje-international is een positieve uitzondering, samen met de oude vos Gianluigi Buffon (42).