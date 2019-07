Verstappen: ’Alles is mogelijk’

„Ik begon vrij conservatief in de eerste sessie. Voor mijn gevoel verloor ik later in de kwalificatie wat grip, maar ik mag heel blij zijn met P2”, aldus Verstappen, onder luid gejuich van de Nederlandse fans in Hockenheim. „Geweldig om al die fans hier weer te zien. Alles is mogelijk morgen. We zijn normaal gesproken competitief in de race, maar zullen nu moeten zien hoe het loopt. Ook omdat ik op andere banden start.”

Verstappen start zondag op de zachtste band, Hamilton (P1) en Valtteri Bottas (P3) op de medium compound. De Limburger klaagde tijdens de kwalificatie over ’lag’ en ook zijn laatste rondje was zeker niet de soepelste van allemaal. „We hadden inderdaad dichterbij kunnen zitten, al zal ik niet zeggen dat we pole hadden kunnen halen”, stelt Verstappen. „In de tweede kwalificatiesessie probeerde ik een andere modus uit, maar ik verloor power. Toen hebben we binnen alles gecheckt. Ik ben daarna wel op de zachte band naar buiten gegaan, wat aanvankelijk niet de bedoeling was. Maar het is wat het is. In Q3 waren de problemen wel opgelost, dat is het belangrijkste.”

Bekijk ook: Verstappen start bij GP Duitsland als tweede

Bekijk ook: Herbeleef kwalificatie Verstappen op Hockenheimring