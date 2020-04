Oud-bokskampioen Regilio Tuur: ’New York is bevroren door angst’

Regilio Tuur woont al ruim dertig jaar in New York. „Het probleem oplossen is groter geworden dan de ziekte zelf”, zegt hij over het coronavirus, Ⓒ SEAN PALERMO

AMSTERDAM - New York siddert onder het coronavirus. De metropool telt al ruim 2700 doden en bijna 70.000 mensen die zijn besmet. Oud-bokskampioen Regilio Tuur (52), sinds 1989 woonachtig in The Big Apple, noemt de cijfers verschrikkelijk. „Iedere dode is er een te veel”, zegt hij. Om er direct op te laten volgen: „Maar we moeten ons niet laten regeren door angst die de media zaaien.”