Ook Thomas Krol pakt Europese schaatstitel in Thialf

Ploeggenoot Hein Otterspeer behield met de vierde tijd (1.09,08) de tweede plek in het eindklassement. Het brons was voor de Duitser Joel Dufter, die op de afsluitende 1000 meter de derde tijd reed (1.08,93).

Krol was de vierde Nederlandse schaatser die in Heerenveen dit weekeinde de Europese titel veroverde. Patrick Roest, Antoinette de Jong (beiden in het allroundtoernooi) en Jutta Leerdam (sprint) gingen hem voor.