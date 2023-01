Premium Het beste van De Telegraaf

Flamboyante Telstar-clubman De Waard stopt na 17 jaar: ’KNVB-voorzitter ultieme droom’

Pieter de Waard Ⓒ René Bouwman

VELSEN-ZUID - Hij is de langstzittende voorzitter in het betaalde voetbal. De hoogovens van Tata Steel trilden op hun grondvesten toen het hoge woord van Pieter de Waard (62) op de nieuwjaarsreceptie van Telstar eruit was. De kleurrijke preses, zo langzamerhand bekender dan zijn eigen club, stopt er na het seizoen mee. Stilzitten zal hij niet.