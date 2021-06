Premium EK voetbal

Donyell Malen over klik met Depay: ’Memphis hielp mij al bij mijn debuut’

Het debuut van Cody Gakpo in het Nederlands elftal betekende een mijlpaal voor PSV, want de geboren Eindhovenaar is de honderdste PSV’er in Oranje. De debutant, die tegen Noord-Macedonië, in de slotfase in het veld kwam en eenmaal dreigend wist te worden, nam een dag later naast ploeggenoot Donyell ...