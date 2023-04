Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Judoka's met grote selectie naar WK in Qatar

10.09 uur: De Nederlandse judoka's gaan met een grote groep naar de wereldkampioenschappen in Qatar. De judobond heeft negen vrouwen en negen mannen geselecteerd voor het mondiale toernooi, dat van 7 tot en met 14 mei wordt gehouden.

Julie Beurskens (-57 kilogram, teamwedstrijden), Joanne van Lieshout, Geke van den Berg (beiden -63 kilogram), Sanne van Dijke, Kim Polling (-70 kilogram), Guusje Steenhuis, Natascha Ausma (-78 kilogram), Marit Kamps en Karen Stevenson (+78 kilogram) hebben een uitnodiging ontvangen.

Bij de mannen zijn Tornike Tsjakadoea (-60 kilogram), Koen Heg (-73 kilogram, teamwedstrijden), Frank de Wit (-81 kilogram), Noël van 't End, Jesper Smink (beiden -90 kilogram), Michael Korrel, Simeon Catharina (-100 kilogram), Roy Meyer en Jelle Snippe (+100 kilogram) geselecteerd.

Korrel pakte vorig jaar voor de tweede keer brons op de WK. Ook Van Dijke greep brons op dat toernooi in Tasjkent. Van 't End en Korrel wonnen eerder dit jaar goud op de prestigieuze Grand Slam van Parijs. Polling en Steenhuis pakten daar brons. Voor Polling betekende dat de eerste medaille sinds ze vorig jaar mei moeder werd.

Kroos en Vinícius Júnior op tijd fit voor return tegen Chelsea

09.45 uur: Toni Kroos en Vinícius Júnior zijn op tijd fit om dinsdag mee te doen in de return van de kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea. Beide spelers van Real Madrid ontbraken zaterdag in de met 2-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Cádiz in de Spaanse competitie.

„Ze trainen morgen weer en zijn dinsdag inzetbaar”, zei trainer Carlo Ancelotti na afloop van het duel. Real, titelverdediger in de Champions League, won de eerste wedstrijd tegen Chelsea met 2-0.