Motorcoureur Rins bezorgt Honda GP-zege in Austin

22.05 uur: Motorcoureur Álex Rins heeft de Grote Prijs van de Verenigde Staten op zijn naam geschreven. De 27-jarige Spanjaard zorgde op de Honda voor de eerste zege voor zijn team LCR Honda Castrol. Achter Rins werd de Italiaan Luca Marini tweede en Fabio Quartararo uit Frankrijk derde. Voor Marini, de halfbroer van racelegende Valentino Rossi, is het de eerste podiumplaats in de MotoGP.

Rins startte op het circuit in Austin vanaf de tweede plek achter regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia, die poleposition had veroverd en zaterdag de sprintrace had gewonnen. Achter de twee coureurs rukte de Australiër Jack Miller vanaf de tiende plaats op naar de derde plek.

Met nog veertien ronden te gaan schoof Miller onderuit. Een ronde later verloor ook de leider in de wedstrijd, Bagnaia, ineens controle over zijn motor en ging onderuit. Rins had een gaatje naar Quartararo en Marini en dat hield hij vast.

Het is voor Rins de zesde GP-zege in de MotoGP. De andere vijf overwinningen haalden hij in 2019 (2), 2020 en 2022 (2) op een Suzuki. Rins won ook voor de vierde keer op het circuit of the Americas in Texas. Dat deed hij naast een eerdere zege in de MotoGP (2019) ook in de Moto3 en Moto2.

Vierspanner IJsbrand Chardon wint in Kronenberg

20.32 uur: Vierspanner IJsbrand Chardon heeft in Kronenberg zijn tweede zege van het net begonnen buitenseizoen geboekt. Hij verdiende daarmee het maximale aantal kwalificatiepunten voor de wereldbeker. Koos de Ronde werd na een goed gereden marathon tweede in het eindklassement.

In het veld met 26 vierspannen won Chardon de dressuur met grote voorsprong op de rest. In de marathon verloor hij een flink deel van de voorsprong op De Ronde, die naar de tweede plaats in het tussenklassement klom. In de afsluitende vaardigheidsproef bleven Chardon en De Ronde beiden foutloos.

Bendsneyder in Austin voor het eerst derde in Moto2

20.09 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft voor het eerst een podiumplaats gehaald in de Moto2. De 24-jarige Rotterdammer eindigde op zijn Kalex bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten als derde.

Bendsneyder had in Texas zijn beste kwalificatie van het seizoen neergezet. Hij startte op de tweede rij, vanaf de vierde plaats, maar moest in de eerste ronde veel plekken prijsgeven. De coureur van het Pertamina Mandalika-team viel terug naar de veertiende plaats.

Daarna rukte Bendsneyder weer op naar voren. Hij won plek voor plek en in de laatste bocht snelde hij van plaats zes naar de derde plaats achter winnaar Pedro Acosta uit Spanje en de Italiaan Tony Arbolino. Hij werd onder luid gejuich onthaald door zijn team.

Het beste resultaat van Bendsneyder in de Moto2 tot nu toe was twee keer de vijfde plaats. Dat lukte hem in 2021 in de Grote Prijs van Frankrijk en vorig jaar bij de TT in Assen. In die race vorig jaar reed hij lang op de derde plaats, maar kon die positie net niet vasthouden. Bendsneyder werd in 2016 in zijn eerste seizoen in de Moto3 ook twee keer derde.

Bendsneyder pakte 16 punten in het kampioenschap. De motorcoureur had nog geen punten dit seizoen. Hij crashte in de openingsrace in Portugal en eindigde daarna in de regen in Argentinië op de 22e plaats. Zonta van den Goorbergh eindigde op de zeventiende plaats en bleef daarmee buiten de punten.

Motorcoureur Veijer pakt 3 WK-punten in Moto3 in Texas

19.18 uur: Motorcoureur Collin Veijer heeft bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten voor de tweede keer dit seizoen in de punten gereden. De 18-jarige Staphorster eindigde op het circuit van Austin in Texas als dertiende in de Moto3 en pakte zo 3 punten in het kampioenschap.

Ivan Ortolá boekte zijn eerste GP-zege. De Spanjaard won voor zijn landgenoten Jaume Masia en Xavier Artigas.

Veijer startte als 21e in de GP van de Verenigde Staten. Hij schoof in de race, mede door coureurs die ten val kwamen, steeds weer een plekje op en werd uiteindelijk dertiende.

Veijer rijdt zijn eerste seizoen in de WK-wegrace bij het GP-team Liqui Moly Husqvarna Intact. Hij wil dit jaar de beste ’rookie’ (eerstejaars) worden en WK-punten halen. Aan die tweede opdracht voldeed hij vorige maand al meteen bij de eerste race, de Grote Prijs van Portugal, waarin hij twaalfde werd.

Schaker Liren trekt stand weer gelijk in tweekamp om wereldtitel

16.37 uur: De Chinese schaker Ding Liren heeft de stand weer gelijkgetrokken in de tweekamp om de wereldtitel. De 30-jarige Chinees won zondag in Astana met de witte stukken de zesde partij tegen de Rus Ian Nepomniatsjtsji, die een dag eerder nog had gewonnen. Na 44 zetten had Liren de winst binnen in de partij die vier uur duurde.

„Ik speelde een van mijn slechtste partijen ooit”, zei de 32-jarige Nepomniatsjtsji. „Bijna iedere zet was slecht.”

Beide schakers hebben al twee partijen gewonnen. Pas twee keer eindigde een partij in remise. De laatste keer dat vier van de eerste zes partijen in de tweekamp om de mondiale schaaktitel een winnaar kregen, was in 1981 toen de Rus Anatoli Karpov het opnam tegen de voor Zwitserland uitkomende Viktor Korchnoi. Ook in 1972, bij de legendarische tweekamp tussen de Amerikaan Bobby Fischer en de Rus Boris Spassky, werd zo vaak gewonnen in de eerste zes partijen.

Nepomniatsjtsji zegevierde in Astana in de tweede en de vijfde ronde. Liren wist beide keren snel terug te slaan. Hij won in de vierde ronde en zondag dus ook in de zesde.

De tweestrijd duurt tot 1 mei en gaat over veertien ontmoetingen. De schakers hebben maandag een rustdag. De wereldtitel is vacant, omdat de Noor Magnus Carlsen vorig najaar besloot zijn titel in het klassieke schaken niet meer te verdedigen.

Het prijzengeld bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.

Voetbalsters FC Twente voorkomen PSV-finale in bekertoernooi

15.37 uur: De voetbalsters van FC Twente hebben voorkomen dat de finale van het bekertoernooi een onderonsje tussen twee teams van PSV wordt. De koploper van de Vrouwen Eredivisie versloeg Jong PSV op De Herdgang in Eindhoven met 2-0. FC Twente neemt het in de bekerfinale op Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei) in Den Haag op tegen PSV.

De Eindhovense hoofdmacht had zaterdag in de eerste halve finale al met 4-1 gewonnen van ADO Den Haag. De beloften van PSV bereikten de laatste vier door met VV Alkmaar en Telstar twee clubs uit de Eredivisie uit te schakelen. FC Twente, de kampioen van Nederland, voorkwam een nieuwe stunt. Bij rust stond het al 2-0 via doelpunten van de verdedigsters Kim Everaerts en Marit Auée.

De vrouwen uit Enschede koersen in de Eredivisie af op titelprolongatie. Drie wedstrijden voor het einde van de competitie hebben ze 2 punten meer dan Ajax. Op 29 april treffen de twee titelkandidaten elkaar in Amsterdam.

Ajax won vorig jaar de KNVB-beker bij de vrouwen door PSV in de finale met 2-1 te verslaan.

Hertha BSC stuurt trainer Schwarz weg na ruime nederlaag

15.16 uur: Hertha BSC heeft trainer Sandro Schwarz ontslagen. De clubleiding uit Berlijn nam de beslissing vanwege de tegenvallende resultaten. Hertha staat op de laatste plaats in de Bundesliga en verloor vrijdag ruim (5-2) van Schalke 04, dat slechts een plaats hoger staat.

„Na het schrikbarende verlies dit weekeinde moesten we handelen om ervoor te zorgen dat we niet degraderen”, zo meldde Hertha in een verklaring.

Pál Dárdai neemt de werkzaamheden per direct over. De Hongaar was al twee keer eerder trainer van Hertha. Hij heeft een contract tot het einde van het seizoen ondertekend.

Nederlandse vrouwen Europees kampioen driebanden

15.11 uur: Therese Klompenhouwer en Monique van Exter hebben in het Turkse Antalya de Europese titel driebanden voor vrouwen teams gewonnen. In de finale versloegen het duo het thuisspelende Turkse team na een barrage.

Klompenhouwer – die al een Europese titel had gewonnen in het individuele kampioenschap – won van Gulsen Degener met 30-17 en Van Exter verloor met 30-26 van Gulzin Mujde Karakasli met 30-26. Een barrage in het scotch double moest de beslissing brengen. Het Nederlandse duo won die met 12-8.

Het Nederlandse mannen team met Dick Jaspers en Jean-Paul de Bruijn heeft de bronzen medaille gewonnen bij de mannen.

PSV begint uitwedstrijd tegen Volendam met Branthwaite en Til

13.24 uur: PSV begint de uitwedstrijd tegen FC Volendam in de Eredivisie met Jarrad Branthwaite en Guus Til in het basiselftal. Branthwaite, die onlangs terugkeerde van een blessure, neemt in het centrum van de verdediging de plaats over van Olivier Boscagli.

De basisplek van Til gaat ten koste van Fábio Silva, die vorig weekeinde tegen Excelsior (4-0) nog startte. Til vormt het middenveld met Erick Gutiérrez en Joey Veerman. Ibrahim Sangaré zit opnieuw op de reservebank. Xavi Simons begint als linksbuiten. Aanvoerder Luuk de Jong en Johan Bakayoko zijn de andere aanvallers.

PSV strijdt met Ajax om de tweede plaats in de Eredivisie, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League.

Judoka’s met grote selectie naar WK in Qatar

10.09 uur: De Nederlandse judoka’s gaan met een grote groep naar de wereldkampioenschappen in Qatar. De judobond heeft negen vrouwen en negen mannen geselecteerd voor het mondiale toernooi, dat van 7 tot en met 14 mei wordt gehouden.

Julie Beurskens (-57 kilogram, teamwedstrijden), Joanne van Lieshout, Geke van den Berg (beiden -63 kilogram), Sanne van Dijke, Kim Polling (-70 kilogram), Guusje Steenhuis, Natascha Ausma (-78 kilogram), Marit Kamps en Karen Stevenson (+78 kilogram) hebben een uitnodiging ontvangen.

Bij de mannen zijn Tornike Tsjakadoea (-60 kilogram), Koen Heg (-73 kilogram, teamwedstrijden), Frank de Wit (-81 kilogram), Noël van ’t End, Jesper Smink (beiden -90 kilogram), Michael Korrel, Simeon Catharina (-100 kilogram), Roy Meyer en Jelle Snippe (+100 kilogram) geselecteerd.

Korrel pakte vorig jaar voor de tweede keer brons op de WK. Ook Van Dijke greep brons op dat toernooi in Tasjkent. Van ’t End en Korrel wonnen eerder dit jaar goud op de prestigieuze Grand Slam van Parijs. Polling en Steenhuis pakten daar brons. Voor Polling betekende dat de eerste medaille sinds ze vorig jaar mei moeder werd.

Kroos en Vinícius Júnior op tijd fit voor return tegen Chelsea

09.45 uur: Toni Kroos en Vinícius Júnior zijn op tijd fit om dinsdag mee te doen in de return van de kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea. Beide spelers van Real Madrid ontbraken zaterdag in de met 2-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Cádiz in de Spaanse competitie.

„Ze trainen morgen weer en zijn dinsdag inzetbaar”, zei trainer Carlo Ancelotti na afloop van het duel. Real, titelverdediger in de Champions League, won de eerste wedstrijd tegen Chelsea met 2-0.