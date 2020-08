Red Bull Salzburg volgt voorbeeld Ajax

Rasmus Kristensen speelde net als Maximilian Wöber in het verleden voor Ajax. Ⓒ BSR Agency

SALZBURG - De meest in het oog springende exponent van opleidingsclub Red Bull Salzburg is Erling Braut Haaland. De net 20-jarige Noorse spits begon het seizoen met een doelpuntenregen in Oostenrijkse dienst, verkaste in de winterstop naar Borussia Dortmund en bleef daar aan de lopende band scoren in Bundesliga en Champions League. ,,Het is voor mij geen verrassing dat hij ook een doelpuntenmachine is in Dortmund. Hij is een van de hardste werkers die ik ooit heb gezien. Hij wilde zo enorm graag slagen en doet er echt alles voor”, aldus ex-Ajacied Rasmus Kristensen.