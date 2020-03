Michael van Gerwen na glorieuze eindzege: ’Als ik mijn niveau haal, dan verslaat niemand me’

De hoofdprijs is eindelijk weer voor Michael van Gerwen. Ⓒ PDC

Michael van Gerwen is weer helemaal terug aan het front. Na enkele maanden zonder aansprekende resultaten stond de beste darter ter wereld zondagavond in 2020 voor de eerste keer met de hoofdprijs in zijn handen. De oerkreet die op het podium in Minehead volgde, liet tot een zekere opluchting zien. Ook al zal Van Gerwen niet snel aan zichzelf twijfelen, toch kwam de eindzege bij de UK Open op een meer dan welkom moment. „Deze overwinning betekent heel veel voor mij.”