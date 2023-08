Oranje-hockeyers veroveren tegen Engeland Europese titel in door noodweer geteisterd spektakelstuk

Derck de Vilder en Duco Telgenkamp, twee exponenten van het frisse Oranje, zetten hun handtekening onder de Nederlandse treffers. Voor de jonge Telgenkamp was het zijn zesde EK-treffer en elfde interlandgoal in elf duels. Wat een toernooi beleefde de spits van Kampong, die pas een jaar hoofdklasse-ervaring achter de rug heeft. Doelman Maurits Visser vertolkte eveneens een glansrol door in de slotfase twee strafballen te stoppen.

Door de eindzege hebben de mannen van Delmee, net als hun vrouwelijke Oranje-collega’s, zich verzekerd van een officieel olympisch startbewijs. Tot grote vreugde van de bondscoach, die zich in januari niet hoeft druk te maken over een OKT in Lahore (Pakistan) dan wel Spaanse Valencia. Eindelijk kan hij op weg naar Parijs in alle rust in een zonnig oord op trainingskamp.

Scherpe start

Nederland schoot scherp uit de startblokken. De eerste kans was voor Thierry Brinkman, na goed doorzetten van Thijs van Dam over de rechterflank. De Engelse goalie Oliver Payne leek de korte hoek niet helemaal goed dicht te hebben gezet, maar Brinkman was met zijn puntje meer bezig met een voorzet die er niet zou komen.

Brinkman kreeg niet veel later een veel grotere kans op de openingstreffer, nadat James Oates een scoop van Joep de Mol zwak verwerkte. De Bloemendaler nam de bal goed aan, maar maaide er vervolgens overheen. In de volgende Oranje-aanval was Koen Bijen dichtbij de 1-0, maar Payne hield met hangen en wurgen stand.

Attente De Vilder

Een Nederlandse treffer kon niet uitblijven en deed dit dan ook niet. De jonge Floris Middendorp kwam goed door, Derck de Vilder lanceerde Terrance Pieters en de Kampong-spits trof de linkerpaal. De rebound was vervolgens een dankbare prooi voor de attent doorgelopen De Vilder: 1-0.

Derck de Vilder, Thijs van Dam en Floris Middendorp vieren een treffer. Ⓒ ANP Pro Shots

De Engelsen, bijgekomen van het Nederlandse openingsoffensief, lieten zich in de laatste minuten van het eerste kwart niet onbetuigd, versierden een strafcorner maar die werd onschadelijk gemaakt door uitloper De Mol.

Menselijke trekjes

Ook bij de start van het tweede kwart gooide Oranje het gas open. Floris Wortelboer leek oog in oog met Payne de voorsprong te verdubbelen, maar verslikte zich in al zijn ijver. Het nieuwe wonderkind Telgenkamp kreeg twee minuten later een vrije schotkans nadat hij zichzelf knap had vrijgespeeld, maar de buitenaardse goalgetter blijkt toch over menselijke trekjes te beschikken.

Tijmen Reyenga leidde vervolgens twee grote Nederlandse kansen in. De eerste zette hij na een fenomenale dribbel zelf op, maar hij vergat in de cirkel aanbeland zelf de trekker over te halen. In de volgende aanval vond de fluwelen technicus een Engelse voet, waarmee een strafcorner werd ‘gewonnen’. Stopper Lars Balk liet de aangeef onder zijn stick rollen, maar via twee schijven kwam de bal bij aangever Van Dam, die de buitenkant van de zijplank raakte.

Scherper afmaken

Halverwege de eindstrijd was Oranje verreweg de betere ploeg geweest, maar Delmee zal er in de kleedkamer op hebben gehamerd dat zijn spelers scherper in de afronding moesten zijn, zoveel honderd procent-kansen waren gemist. Overigens duurde het vanwege onweersbuien en hagel een uur voordat de spelers weer terugkeerden op het veld.

Hagel op het veld. Ⓒ De Telegraaf

Die gedwongen break deerden de oranjehemden allerminst. De Vilder, als een veldheer spelend, stuurde Reyenga met een hoge bal de ruimte in. De verdediger zocht voor het Engelse doel Telgenkamp en vond het Haagse fenomeen. De Kampong-spits maakte optimaal gebruik van het kletsnatte veld en gleed de bal door de benen van Payne binnen: 2-0.

Ward

De buit leek binnen, maar daar dachten de Engelsen anders over. Sam Ward verkleinde snel in het laatste kwart de achterstand en ineens was de finale weer een wedstrijd. Bij een groene kaart van Jonas de Geus was het alle hens aan dek, zeker toen de Britten hun keeper eruit haalden en een extra veldspeler brachten.

Die actie had dodelijk voor Engeland kunnen zijn, toen De Vilder alleen op het lege doel afging maar halfslachtig afrondde. Met elf-tegen-elf was het opnieuw Ward die vier minuten voor tijd doel trof, zoals hij in Tokio ook al twee keer tegen Oranje had gescoord: 2-2. Maar daar dacht de videoscheidsrechter anders over. De goal werd omgezet in een strafbal, die Maurits Visser keerde. De strafbal van Nicholas Bandurak moest worden overgenomen, omdat de Oranje-goalie te vroeg zou hebben bewogen. De herkansing werd opnieuw door Visser gestopt, ditmaal legaal. Een viertal Engelse corners werden door de cornerdefensie van Oranje vakkundig onschadelijk gemaakt.