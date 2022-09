Ocon plaatst Schumacher boven Gasly: ‘Ik zou voor Mick kiezen’

,,Als het aan mij ligt, gaan we voor Mick”, sprak de Franse Alpine-coureur in Zandvoort tijdens de persconferentie in aanloop naar de Dutch Grand Prix. ,,Hij is een goede vriend van mij. Als ik hem kan helpen, doe ik dat graag. Hij heeft als junior laten zien talent te hebben. In de Formule 1 is het met een mindere auto niet altijd makkelijk, dat heb ik ook meegemaakt, maar in een competitieve auto zoals die van ons denk ik dat hij mooie dingen kan laten zien.”

Ocon sprak dan wel zijn voorkeur uit, hij weet ook dat de keuze bij de leiding van Alpine ligt en niet bij hem. ,,Het is aan het team, maar Mick heeft mijn voorkeur.”

Pierre Gasly rijdt momenteel voor AlphaTauri. Ⓒ ANP/HH

Geconfronteerd met het hardnekkige gerucht dat zijn langenoot Gasly op pole ligt voor het plekje naast hem, reageerde Ocon: ,,Wie er ook naast me zit, ik moet het team helpen om beter te worden. Het is daarbij belangrijk dat er sprake is van onderling respect en een goede sfeer. Ik heb ook een goede band met Pierre, er zijn geen problemen. Het team gaat de best mogelijk keuze maken.”

Oscar Piastri

Alpine dacht eerder met Oscar Piastri al een vervanger van Alonso te hebben vastgelegd, maar de Australiër wil zelf graag naar McLaren, waar hij de komende winter vertrekkende Daniel Ricciardo kan vervangen. Het zogeheten Contract Recognition Board van autosportfederatie FIA doet naar verwachting snel uitsprak in de zaak die Alpine vanwege de contractkwestie heeft aangespannen tegen Piastri.

Gasly ligt nog tot het einde van 2023 vast bij Red Bull, dat hem bij AlphaTauri heeft gestald. In 2019 reed hij een half jaartje naast Verstappen bij Red Bull, maar werd hij vanwege tegenvallende prestaties halverwege het seizoen vervangen door Alex Albon.