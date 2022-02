Sport Kort: Cavendish (36) maakt in Oman rentree na val in zesdaagse Gent

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Murray lovend over ’goed presterende’ Nederlandse tennissers

14.03 uur: De Schotse voormalig nummer 1 van de wereld Andy Murray heeft voorafgaand aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam lovend gesproken over de Nederlandse tennissers Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. „Ze zijn aanvallende spelers, die het de afgelopen anderhalf jaar goed doen”, aldus Murray. „Ik verwacht dat ze zich het komende jaar verder verbeteren. Na die periode kun je beter zien wat hun potentie is.”

Met Griekspoor, nummer 62 van de wereld, trainde de 34-jarige Murray vorige maand voorafgaand aan de Australian Open voor de eerste keer. „Hij eindigde afgelopen jaar heel sterk.” De 25-jarige Griekspoor won toen vijf zogenoemde challengertoernooien op rij. „Ook op verschillende ondergronden. Dat is echt moeilijk om te doen”, zei de drievoudig grandslamwinnaar op een persconferentie over de prestaties van de Nederlander.

Net als Murray doen Van de Zandschulp en Griekspoor beiden mee in Rotterdam, in het ATP-toernooi dat maandag begint. Murray, nummer 102 van de wereld, kreeg op het laatste moment een uitnodiging, na de afmelding van de Russische topspeler Daniil Medvedev.

„Ik ben blij om terug te zijn”, aldus Murray. „De uitnodiging was last minute, maar ik was vorige week thuis aan het trainen. Het was een makkelijke reis hierheen.”

In 2009 wist de Schot het toernooi in Rotterdam te winnen. Vorig jaar strandde hij in de achtste finales tegen de latere winnaar Andrej Roeblev.

Cavendish (36) maakt in Oman rentree na val in zesdaagse Gent

14.01 uur: De Britse wielrenner Mark Cavendish keert in de Ronde van Oman terug in het peloton na zijn val tijdens de zesdaagse van Gent. Zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl meldt dat Cavendish vanaf donderdag zijn eerste wegkoers gaat rijden sinds de Münsterland Giro in oktober.

Cavendish hield aan zijn val in het Gentse Kuipke een klaplong en twee gebroken ribben over. De revalidatie verliep echter voorspoedig en begin januari sloot de 36-jarige Brit alweer aan bij de trainingsstage van zijn team in het Spaanse Calpe. Hij verlengde afgelopen winter zijn contract bij de Belgische ploeg met een jaar.

Cavendish won in 2011 al een keer een rit in de Ronde van Oman.

Atleet Van Nunen wijkt uit naar marathon Parijs

12.44 uur: Atleet Bart van Nunen bereidt zich voor op de marathon van Parijs. De 26-jarige geboren Utrechter wil in de Franse hoofdstad op zondag 3 april de limiet lopen voor de WK atletiek komende zomer in het Amerikaanse Eugene. De Atletiekunie heeft die limiet gesteld op 2.10.00.

Van Nunen wilde aanvankelijk die tijd aanvallen op 20 februari in Sevilla, maar een lichte blessure heeft hem doen besluiten uit te wijken naar Parijs. Van Nunen heeft een persoonlijk record op de 42,195 kilometer van 2.10.16, gelopen in Valencia in 2020. Dankzij die tijd mocht hij afgelopen zomer meedoen aan de olympische marathon, maar in Sapporo had hij grote moeite met de warme omstandigheden en stapte uit.

Van Nunen traint momenteel in Portugal. Daar heeft hij als alternatief voor het hardlopen veel gefietst, liet hij weten op Instagram.

Chelsea wacht in Abu Dhabi op trainer Tuchel en keeper Mendy

11.39 uur: Chelsea heeft 23 spelers meegenomen naar Abu Dhabi voor het WK voor clubs. De Engelse club vloog zondag zonder Thomas Tuchel naar het emiraat. De Duitser testte positief op het coronavirus en ontbrak daardoor zaterdag al in de FA Cup-wedstrijd tegen Plymouth Argyle, die Chelsea pas na verlenging won (2-1).

Aanvoerder César Azpilicueta en middenvelder Mason Mount vielen tegen de derdeklasser geblesseerd uit en ook Hakim Ziyech hield fysieke problemen over aan het duel. Zij stapten zondag wel allemaal in het vliegtuig naar Abu Dhabi.

Keeper Édouard Mendy sluit later aan bij de selectie van de winnaar van de Champions League. Mendy speelt zondagavond in Kameroen met Senegal de finale van het toernooi om de Afrika Cup tegen Egypte. Chelsea start het WK woensdag in de halve finales, drie dagen later zijn de finale en de wedstrijd om het brons. Het is onduidelijk of Tuchel zijn ploeg nog kan leiden in Abu Dhabi. „We weten niet wanneer Thomas er is, hij volgt de overheidsregels en zit in isolatie”, aldus zijn assistent Arno Michels.

Rentree LeBron James inspireert LA Lakers tot comeback

10.37 uur: Topbasketballer LeBron James heeft een indrukwekkende rentree gemaakt in de NBA. De 37-jarige Amerikaan miste de laatste vijf wedstrijden vanwege een knieblessure, maar keerde tegen New York Knicks terug bij Los Angeles Lakers. Hij leidde zijn ploeg met een zogeheten triple-double (29 punten, 13 rebounds en 10 assists) naar een zwaarbevochten overwinning: 122-115.

De Lakers keken halverwege de wedstrijd tegen een achterstand van 15 punten aan, maar knokten zich vooral dankzij een sterk derde kwart terug. Een verlenging was nodig omdat de stand na de reguliere speeltijd in evenwicht was (111-111). In de extra 5 minuten trok de ploeg uit LA de winst naar zich toe.

„Een geweldige zege voor ons”, zei James. „Het voelde goed om weer met de jongens op het veld te staan.” De Lakers verloren negen van hun voorgaande dertien wedstrijden in de NBA en moeten de komende weken nog flink hun best doen om de play-offs te halen.

Phoenix Suns, de best presterende ploeg dit seizoen, herstelde zich van de nederlaag donderdag tegen Atlanta Hawks na elf zeges op rij. De Suns boekten in Washington tegen de Wizards hun 42e overwinning van het seizoen: 95-80.