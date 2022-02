Sport Kort: Denso Kasius maakt direct debuut voor Bologna

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kasius maakt direct debuut voor Bologna

18.59 uur: Denso Kasius heeft niet lang hoeven wachten op zijn debuut voor Bologna FC. De rechtsachter uit Delft, die in de januari-window verrassend de overstap maakte naar de Serie A-club, kwam bij het 0-0 gelijkspel tegen Empoli direct in actie voor zijn nieuwe werkgever. Kasius werd door trainer Sinisa Mihajlovic in de 69e minuut ingebracht.

Kasius speelde tot vorige week op huurbasis voor FC Volendam, de koploper in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij de belangstelling van Bologna FC wist te trekken. De aanvallend sterke vleugelverdediger maakte uiteindelijk voor 3,5 miljoen euro de overstap naar Italië en spekte daarmee de clubkas van FC Utrecht, waarvoor hij nooit in het eerste gespeeld heeft. Wel speelde de 19-jarige Delftenaar 7 duels voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Kasius werd 3,5 jaar geleden door FC Utrecht opgepikt, toen er voor hem geen plaats meer was in de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Voor FC Volendam verzorgde hij dit seizoen vijf goals en twee assists in 21 duels.

Boeblik verrast Zverev en pakt eerste titel in Montpellier

17.02 uur: De Kazachse tennisser Aleksandr Boeblik heeft op het indoortoernooi van Montpellier zijn eerste titel veroverd. De nummer 35 van de wereld was in de finale met 6-4 6-3 te sterk voor de Duitser Alexander Zverev, die als mondiale nummer 3 als eerste geplaatst was in Frankrijk.

De 24-jarige Boeblik stond voor de vijfde keer in een finale, maar verloor die telkens. In de eerste ronde van het toernooi van Montpellier had Boeblik Tallon Griekspoor in twee tiebreaks verslagen. Zverev, in 2017 de beste in Montpellier, had zijn twintigste titel kunnen veroveren.

Boeblik reist nu door naar Rotterdam, waar hij het de komende week op het ABN AMRO World Tennis Tournament opneemt tegen Andy Murray.

Op het ATP-toernooi in het Indiase Pune ging de titel naar de Portugees João Sousa, die zijn vierde titel pakte en zijn eerste sinds 2018. In de finale versloeg Sousa de Fin Emil Ruusuvuori met 7-6 (9) 4-6 6-1.

Ganna wint slotrit Ster van Bessèges, klassement voor Thomas

16.13 uur: De Italiaan Filippo Ganna heeft de vijfde en laatste etappe van de Ster van Bessèges gewonnen. Dat deed de renner van Ineos in zijn specialiteit, de individuele tijdrit. Die ging licht omhoog in het Zuid-Franse Alès. De eindzege van de Fransman Benjamin Thomas kwam op de slotdag niet in gevaar.

Ganna was over 11 kilometer 6 seconden sneller dan de Deen Mads Pedersen. Thomas, die rijdt voor Cofidis, was op 9 seconden derde. Bauke Mollema sloot de race tegen de klok als vierde af op 11 seconden van Ganna, de regerend wereldkampioen tijdrijden.

Veldrijder Aerts verzekert zich van eindzege in X2O-Trofee

16.13 uur: De Belgische veldrijder Toon Aerts heeft zich in het Belgische Lille verzekerd van de eindzege in de strijd om de X2O-Trofee. Aerts was in de Krawatencross duidelijk te sterk voor de concurrentie. Zijn landgenoot Eli Iserbyt, de enige die hem in het klassement op tijd nog kon bedreigen, eindigde op grote achterstand buiten de top tien.

Er volgt in de competitie nog één wedstrijd, maar daarin kan een verschil van meer dan 5 minuten niet meer worden goed gemaakt. Iserbyt staat op meer dan 7 minuten van Aerts.

Aerts, uitkomend voor de ploeg Telenet Baloise Lions, reed van start tot finish voorop. Achter hem finishte zijn jonge landgenoot Niels Vandeputte als tweede. De Nederlander Lars van der Haar sprintte naar de derde plek.

Die podiumplaats kwam onverwacht voor de Woudenberger, die vorige week achter de Brit Tom Pidcock als tweede eindigde in de strijd om de wereldtitel. De op de derde plaats rijdende Belg Michael Vanthourenhout maakte een foutje, waardoor diens landgenoot Tom Meeusen en Van der Haar hem passeerden. „Ik had niet gedacht nog naar de derde plaats te sprinten, zeker niet nadat ik kort voor de finish nog uit mijn pedaal schoot. Maar ik zag dat Tom stilviel en kon hem met een jump nog net passeren”, aldus Van der Haar.

Badmintonner Caljouw pakt vijfde nationale titel

15.28 uur: Mark Caljouw heeft op de NK badminton in Almere zijn favorietenrol waargemaakt. In de finale was de als eerste geplaatste Caljouw Joran Kweekel met 21-14 en 21-10 de baas. De partij duurde slechts 32 minuten.

De finale was een herhaling van de eindstrijd van 2020. Ook toen won Caljouw in twee games. Vorig jaar gingen de nationale kampioenschappen niet door.

Het is voor de 27-jarige Caljouw al zijn vijfde nationale titel.

Bij de vrouwen ging de titel naar Gayle Mahulette, die net als Caljouw als eerste geplaatst was. Zij versloeg Jaymie Laurens met 21-15 en 21-16. Mahulette (28) werd voor de vierde keer Nederlands kampioene.

Veldrijdster Brand neemt voorschot op eindzege X2O-Trofee

14.40 uur: Lucinda Brand heeft de Krawatencross gewonnen, een veldrit in het Vlaamse Lille die meetelt om de X2O-Trofee. Daarmee breidde de renster van Baloise-Trek Lions haar voorsprong in het klassement verder uit. Er volgt nog één cross in de competitie op tijd.

Brand had in het klassement alleen nog Denise Betsema te vrezen, maar de Texelse reed een ongelukkige wedstrijd in Lille en finishte op bijna 2,5 minuten als zevende. Ze moest na afloop worden geholpen aan een pijnlijke pols, een gevolg van een valpartij.

Een kleine minuut na Brand finishte Annemarie Worst als tweede. Ceylin del Carmen Alvarado completeerde het volledige Nederlandse podium.

Voor Brand was het de achttiende zege van het seizoen. Zeventien daarvan boekte ze gehuld in de regenboogtrui. Die verloor ze vorige week bij de WK aan Marianne Vos, die meteen haar veldritseizoen beëindigde. Brand droeg nu de Europese kampioenstrui.

„Het ging vandaag makkelijker dan ik na de verkenning van het parcours had verwacht”, keek Brand terug op haar succesvolle optreden. Ze lag samen met Alvarado al snel voorop en profiteerde van een foutje van de Rotterdamse. „Ik zag het gebeuren en wist ook dat Annemarie in aantocht was. Toen heb ik even doorgetrokken.”

Worst was zaterdag de beste in een cross in Maldegem, enigszins een troost voor het missen van de wereldtitelstrijd vanwege een coronabesmetting. „Een heel klein beetje dan”, sprak ze na haar tweede plaats in Lille.

ADO Den Haag wint kort gestaakt duel bij FC Den Bosch

14.35 uur: De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag heeft zondag korte tijd stil gelegen. Volgens ADO was dat vanwege spreekkoren en bier gooien vanaf de tribunes in De Vliert, het stadion van Den Bosch.

Vlak voor die onderbreking, aan het begin van de tweede helft, had middenvelder Barry Maguire van de thuisclub zijn tweede gele kaart gehad. Tegen tien man scoorde ADO-spits Thomas Verheydt in de 55e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd: 0-1. Dat was zijn negentiende competitiedoelpunt van dit seizoen.

ADO heeft door de overwinning de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie heroverd. FC Den Bosch blijft door de nederlaag veertiende staan.

Van Rijthoven niet naar hoofdtoernooi in Ahoy

14.34 uur: Het is Tim van Rijthoven niet gelukt zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. Hij verloor in de tweede en laatste kwalificatieronde van de Zwitser Henri Laaksonen. Het werd 7-6 (6) 2-6 6-4 voor de nummer 86 van de wereld.

De 24-jarige Van Rijthoven, de nummer 244 van de wereld, was met een wildcard toegelaten tot de kwalificaties. Zaterdag werden Jesper de Jong, Jelle Sels en Robin Haase al in de voorronden uitgeschakeld.

Het hoofdtoernooi begint maandag. Daarin maken Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hun opwachting.

Murray lovend over ’goed presterende’ Nederlandse tennissers

14.03 uur: De Schotse voormalig nummer 1 van de wereld Andy Murray heeft voorafgaand aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam lovend gesproken over de Nederlandse tennissers Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. „Ze zijn aanvallende spelers, die het de afgelopen anderhalf jaar goed doen”, aldus Murray. „Ik verwacht dat ze zich het komende jaar verder verbeteren. Na die periode kun je beter zien wat hun potentie is.”

Met Griekspoor, nummer 62 van de wereld, trainde de 34-jarige Murray vorige maand voorafgaand aan de Australian Open voor de eerste keer. „Hij eindigde afgelopen jaar heel sterk.” De 25-jarige Griekspoor won toen vijf zogenoemde challengertoernooien op rij. „Ook op verschillende ondergronden. Dat is echt moeilijk om te doen”, zei de drievoudig grandslamwinnaar op een persconferentie over de prestaties van de Nederlander.

Net als Murray doen Van de Zandschulp en Griekspoor mee in Rotterdam, in het ATP-toernooi dat maandag begint. Murray, nummer 102 van de wereld, kreeg op het laatste moment een uitnodiging, na de afmelding van de Russische topspeler Daniil Medvedev.

„Ik ben blij om terug te zijn”, aldus Murray. „De uitnodiging was last minute, maar ik was vorige week thuis aan het trainen. Het was een makkelijke reis hierheen.”

In 2009 wist de Schot het toernooi in Rotterdam te winnen. Vorig jaar strandde hij in de achtste finales tegen de latere winnaar Andrej Roeblev.

Murray zei bij de persconferentie dat hij niet van plan is op gravel te gaan spelen dit jaar. De tennisser kampt al langer met fysieke problemen. „Spelen op gravel maakte dat vorig jaar niet beter. Ik miste bijna Wimbledon. Nu ik me dit jaar goed en fit voel, ga ik het risico niet nemen. Dit seizoen wil ik meer de kans nemen om te herstellen. Hopelijk krijg ik een goede voorbereiding op het grasseizoen”, aldus de Schot.

Murray zal waarschijnlijk dus ook Roland Garros aan zich voorbij laten gaan. Hij haalde in 2016 de finale in Parijs.

Cavendish (36) maakt in Oman rentree na val in zesdaagse Gent

14.01 uur: De Britse wielrenner Mark Cavendish keert in de Ronde van Oman terug in het peloton na zijn val tijdens de zesdaagse van Gent. Zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl meldt dat Cavendish vanaf donderdag zijn eerste wegkoers gaat rijden sinds de Münsterland Giro in oktober.

Cavendish hield aan zijn val in het Gentse Kuipke een klaplong en twee gebroken ribben over. De revalidatie verliep echter voorspoedig en begin januari sloot de 36-jarige Brit alweer aan bij de trainingsstage van zijn team in het Spaanse Calpe. Hij verlengde afgelopen winter zijn contract bij de Belgische ploeg met een jaar.

Cavendish won in 2011 al een keer een rit in de Ronde van Oman.

Atleet Van Nunen wijkt uit naar marathon Parijs

12.44 uur: Atleet Bart van Nunen bereidt zich voor op de marathon van Parijs. De 26-jarige geboren Utrechter wil in de Franse hoofdstad op zondag 3 april de limiet lopen voor de WK atletiek komende zomer in het Amerikaanse Eugene. De Atletiekunie heeft die limiet gesteld op 2.10.00.

Van Nunen wilde aanvankelijk die tijd aanvallen op 20 februari in Sevilla, maar een lichte blessure heeft hem doen besluiten uit te wijken naar Parijs. Van Nunen heeft een persoonlijk record op de 42,195 kilometer van 2.10.16, gelopen in Valencia in 2020. Dankzij die tijd mocht hij afgelopen zomer meedoen aan de olympische marathon, maar in Sapporo had hij grote moeite met de warme omstandigheden en stapte uit.

Van Nunen traint momenteel in Portugal. Daar heeft hij als alternatief voor het hardlopen veel gefietst, liet hij weten op Instagram.

Chelsea wacht in Abu Dhabi op trainer Tuchel en keeper Mendy

11.39 uur: Chelsea heeft 23 spelers meegenomen naar Abu Dhabi voor het WK voor clubs. De Engelse club vloog zondag zonder Thomas Tuchel naar het emiraat. De Duitser testte positief op het coronavirus en ontbrak daardoor zaterdag al in de FA Cup-wedstrijd tegen Plymouth Argyle, die Chelsea pas na verlenging won (2-1).

Aanvoerder César Azpilicueta en middenvelder Mason Mount vielen tegen de derdeklasser geblesseerd uit en ook Hakim Ziyech hield fysieke problemen over aan het duel. Zij stapten zondag wel allemaal in het vliegtuig naar Abu Dhabi.

Keeper Édouard Mendy sluit later aan bij de selectie van de winnaar van de Champions League. Mendy speelt zondagavond in Kameroen met Senegal de finale van het toernooi om de Afrika Cup tegen Egypte. Chelsea start het WK woensdag in de halve finales, drie dagen later zijn de finale en de wedstrijd om het brons. Het is onduidelijk of Tuchel zijn ploeg nog kan leiden in Abu Dhabi. „We weten niet wanneer Thomas er is, hij volgt de overheidsregels en zit in isolatie”, aldus zijn assistent Arno Michels.

Rentree LeBron James inspireert LA Lakers tot comeback

10.37 uur: Topbasketballer LeBron James heeft een indrukwekkende rentree gemaakt in de NBA. De 37-jarige Amerikaan miste de laatste vijf wedstrijden vanwege een knieblessure, maar keerde tegen New York Knicks terug bij Los Angeles Lakers. Hij leidde zijn ploeg met een zogeheten triple-double (29 punten, 13 rebounds en 10 assists) naar een zwaarbevochten overwinning: 122-115.

De Lakers keken halverwege de wedstrijd tegen een achterstand van 15 punten aan, maar knokten zich vooral dankzij een sterk derde kwart terug. Een verlenging was nodig omdat de stand na de reguliere speeltijd in evenwicht was (111-111). In de extra 5 minuten trok de ploeg uit LA de winst naar zich toe.

„Een geweldige zege voor ons”, zei James. „Het voelde goed om weer met de jongens op het veld te staan.” De Lakers verloren negen van hun voorgaande dertien wedstrijden in de NBA en moeten de komende weken nog flink hun best doen om de play-offs te halen.

Phoenix Suns, de best presterende ploeg dit seizoen, herstelde zich van de nederlaag donderdag tegen Atlanta Hawks na elf zeges op rij. De Suns boekten in Washington tegen de Wizards hun 42e overwinning van het seizoen: 95-80.