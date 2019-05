Hoofdscout West Ham in opspraak na racisme

In een verklaring laat West Ham weten dat ze geen enkele vorm van discriminatie accepteren. "Bij de West Ham United-familie is hoort iedereen erbij, leeftijd, bekwaamheid, afkomst, religie of geaardheid maakt niet uit. "

De club laat weten dat er een uitgebreid en grondig onderzoek komt naar uitlatingen van Henry. Voorlopig is de hoofdscout van de club geschorst.

In de selectie van West Ham zitten zes spelers met een Afrikaanse achtergrond. Cheikhou Kouyate, Pedro Obiang, Joao Mario, Angelo Ogbonna, Arthur Masuaku en Edimilson Fernandes. In de afgelopen transferperiode verlieten de Senegalese aanvaller Diafra Sakho en de Ghanese international Andre Ayew de club.

West Ham staat momenteel op de 12e plek in de Premier League slechts vier punten boven de degradatiezone.