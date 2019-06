WK-duel Nederland - Italië uitverkocht

Dat meldt de KNVB. Het stadion in het Stade du Hainaut in Valenciennes, een stad in het noorden van Frankrijk, biedt plaats aan bijna 25.000 toeschouwers. De wedstrijd begint zaterdag om 15.00 uur.

De KNVB heeft zo’n 2000 kaarten verkocht aan Nederlandse fans. Begin dit jaar konden houders van de Oranje ClubCard tickets voor het hele toernooi kopen. De Nederlandse bond adviseerde alleen via het officiële verkoopkanaal van de FIFA wellicht nog overgebleven tickets aan te schaffen voor het duel met Italië, omdat via andere websites veel valse kaartjes in omloop zijn.

De Nederlandse voetbalsters keren terug naar de stad waar ze ook op een zaterdagmiddag de tweede groepswedstrijd tegen Kameroen speelden. Zo’n 15.000 Nederlanders zagen Oranje toen met 3-1 winnen. Dinsdag waren ongeveer 2000 Oranjefans in Rennes getuige van de zege op Japan in de achtste finales van het WK (2-1).