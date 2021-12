FC Groningen volgende slachtoffer van AZ

FC Groningen is niet bepaald de droomopponent van het AZ van Pascal Jansen. Zijn debuut als hoofdtrainer werd vergald door een thuisnederlaag (1-2) tegen de ploeg van Danny Buijs, waarna in de Euroborg een gelijkspel (0-0) en een 2-0 nederlaag volgden.

Het grootste probleem waar AZ tegen de noordelingen keer op keer tegenop botste? Jansen, vooraf aan het duel: „Het is een ploeg die met hun strategie en strijdwijze de nadruk legt op het ontregelen van de tegenstander.”

Drie minuten lang leken de gasten zowaar snode plannen te hebben, maar na de razendsnelle rode kaart van Neraysho Kasanwirjo (de jonge centrumverdediger plantte zijn kicks onder de knie van Dani de Wit), was het gedaan met de aanvallende intenties van de Groningers.

De rode kaart die Martin van den Kerkhof uitdeelde, was de snelste sinds 3 februari 2015, toen Kevin Blom de toenmalige PSV’er Jetro Willems na 29 seconden (!) in de uitwedstrijd bij NAC op rood trakteerde.

Doelpoging Jesper Karlsson, Groningen-speler Mike te Wierik zit hem dwars. Ⓒ ProShots

Met tien tegen elf besloot Buijs een muur voor doelman Peter Leeuwenburgh op te bouwen. Daar houden de AZ’ers niet van, die het bovendien zonder de geblesseerde middenvelder Fredrik Midtsjø en spits Vangelis Pavlidis moesten stellen. Pavlidis was in december met vier goals nu net zo goed op dreef.

AZ dacht al na tien minuten een bres in de Groningse muur te hebben geschoten, nadat Yukinari Sugawara op weergaloze wijze een fijn aangesneden voorzet van Jesper Karlsson in de touwen joeg. Twee minuten stond er 1-0 op het scorebord, totdat de VAR van dienst in de gaten kreeg dat De Wit in de aanloop naar de treffer buitenspel had gestaan. Na rust ging de Alkmaarse belegering van het Groningse bastion vrolijk verder en nadat de jonge achttienjarige invaller Yusuf Barasi tweemaal dicht bij een treffer was, sloeg goudhaantje Karlsson met een linkse zwabber in de bovenhoek. Wat een aankoop is de Zweed, die tegen FC Groningen alweer zijn vijftigste duel voor AZ speelde. Met 19 goals en 15 assists kan Karlsson topcijfers overleggen.

