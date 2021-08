PSG presenteert Lionel Messi: ’Historische dag voor club en voetbal’

Rond 11:10 uur verscheen de 34-jarige Argentijn met Nasser Al-Khelaifi, de baas van PSG, op het podium waar ze een persconferentie gaven die ruim een half uur duurde. „Ik ben heel trots om Leo Messi te presenteren”, aldus Al-Khelaifi. „Dit is ongelooflijk, een historische dag voor de club en het voetbal. Een fantastisch moment. Iedereen kent Leo. Hij is de enige zesvoudige Gouden Bal-winnaar. Een echte winnaar. Het wordt opwindend voor onze fans. Maar het begint nu pas allemaal. We hebben nog niets gewonnen. Nu moeten we hard gaan werken. De man naast me heeft veel prijzen gewonnen en dat zal hij hier ook doen. We hebben de beste spelers ter wereld vastgelegd en de in mijn ogen beste trainer van de wereld. Dat moet prijzen op gaan leveren.”

"Zondag triest, nu trots"

„Ik ben heel gelukkig dat ik hier ben”, aldus Messi. „Ik geef toe dat ik zondag nog triest was maar nu ben ik trots. De dag na de mededeling van Barcelona dat ik zou vertrekken, is het heel snel gegaan. Het is een rollercoaster geweest. Een week zoals deze heb ik nog nooit beleefd. Dit is een ambitieuze club en dat voel je overal.

Messi is voorlopig nog niet inzetbaar voor Paris Saint-Germain. „Ik heb een tijdje vakantie gehad en niet getraind. Ik zal een voorbereiding in mijn eentje af moeten gaan werken. Ik heb de trainer al ontmoet. De komende periode ga ik hard werken, maar ik kan er nu nog geen datum op plakken.”

Messi gaf aan onder de indruk te zijn van de ontvangst die hij heeft gekregen in Parijs. „Het welkom dat ik heb gekregen was geweldig. Ik was er ongelofelijk gelukkig mee. Ik heb haast om snel op het veld te komen en mijn aandeel te leveren.”

Messi: „PSG wil de Champions League winnen en dat zal moeilijk worden. Ze proberen het al zo lang. We zullen een sterke groep, een sterk collectief moeten worden. Met een beetje geluk erbij dan lukt dat. Maar het zal moeilijk worden. Want iedereen wil dat winnen.”

Lionel Messi Ⓒ REUTERS

"Neymar bleef aandringen"

Volgens Messi ’zeurde’ Neymar al een tijdje dat hij naar PSG moest komen. „Dat is natuurlijk prettig dat je in een kleedkamer komt waar je enkele spelers kent. Niet alleen Neymar maar ook Di Maria. Dat zal allemaal helpen om me snel aan te passen.”

Droomvoorhoede

Bij PSG gaat Messi een droomvoorhoede vormen met Neymar, die hij nog goed kent van FC Barcelona, en Mbappé. „Dat is natuurlijk heel uitdagend. Het zijn grote spelers, we hebben een spectaculaire selectie en ik heb heel veel zin om met hen te gaan samenspelen.”

Voorafgaand aan de persconferentie verzamelden zich al duizenden supporters van PSG voor het Parc des Princes. Op het clubkanaal werd een uur voor de presentatie van Messi al begonnen met de uitzending. Uiteraard in het Frans en voor de gelegenheid ook met Spaanse ondertiteling en af en toe een samenvatting in het Engels om het internationale voetbalpubliek tegemoet te komen.

Duizenden fans van PSG verzamelden zich bij het Parc des Princes voorafgaand aan de persconferentie van Lionel Messi. Ⓒ REUTERS

De komst van Messi naar PSG leidde al tot ongeziene taferelen. Toen hij dinsdag van Barcelona naar Parijs vloog volgden op Flightradar24. waar van elke vliegtuig perfect is te zien waar die zich bevindt, 120.000 voetballiefhebbers de vlucht van de wereldster.

Het PSG-shirtje van Messi met rugnummer 30 is nu al uitverkocht in de fanshop. Ⓒ AFP

Messi kon zijn contract bij Barcelona niet verlengen, vanwege grote financiële problemen bij de club, waar hij zijn gehele professionele loopbaan heeft gespeeld. Zondag nam hij geëmotioneerd afscheid, dinsdag arriveerde hij in Parijs.