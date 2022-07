United dringt aan, Ajax richt zich op opvolging Martinez

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De nieuwe club van Erik ten Hag wil op korte termijn met Hamstra en Huntelaar en ex-Mancunian en Ajax-directeur Edwin van der Sar om de tafel en de deal afronden. In tegenstelling tot enkele dagen geleden is Ajax nu bereid over de transfer van Martinez te praten. Het bod van Manchester United – 45 miljoen euro vast en 5 miljoen euro aan bonussen – benadert de minimale vraagprijs van 55 miljoen euro vast. En de Engelsen hebben aangegeven hun bod zeker nog één keer te willen verhogen.

Omdat de Argentijn, die sinds zijn komst naar Ajax in 2019 drie keer eerste werd in de Eredivisie, de KNVB-beker won en overwinterde in de Champions League, zelf zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar de Premier League speurt Ajax naar een vervanger, die er zowel in de Eredivisie als in de Champions League direct kan staan. De naam van Mykola Matvienko (26) van Shakhtar Donetsk is gevallen. De Oekraïner heeft een contract tot medio 2025 en zou voor 15 miljoen euro mogen vertrekken. Een transfer zou opmerkelijk zijn, omdat de scouting van Ajax de Oekraïense international Matvienko eerder als niet goed genoeg beoordeelde.