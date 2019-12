Malestein: ’Op beide gaan we een drankje nemen’

Aanvankelijk had het Nederlands Handbal Verbond een ’bid’ lopen om het Olympisch Kwalificatie Toernooi zelf te organiseren in Breda, maar dat ’probleem’ is nu opgelost. „Twee vliegen in één klap”, zei Angela Malestein. „Super dat we dat ook meteen voor elkaar hebben gekregen, al is die wereldtitel natuurlijk het mooiste, maar op beide gaan we een drankje nemen.”

Ook bondscoach Emmanuel Mayonnade kon het bijna niet geloven dat hij in zijn eerste jaar als meteen de wereldtitel greep. Eerder liet de Fransman in deze krant al weten dat hij zijn geloof had uitgesproken in de handbalsters, maar vooral gezien het grillige verloop van dit WK was het toch een verrassing.

„Deze ploeg heeft zo vreselijk veel kwaliteiten. Het ene moment komt het er niet altijd uit, maar soms is het geweldig wat ze laten zien. Dit toernooi hebben ze op de juiste momenten hun klasse getoond en dat dit lukt in mijn eerste jaar is fantastisch. En we mogen ook naar de Spelen zonder dat we kwalificatie hoeven te spelen. Dit is een perfect leven.”