Getuigenis Paul Pogba gelekt in afpersingszaak: ’Ze hielden mij onder schot’

Mathias Pogba, de oudere broer van de Juventus-speler, en nog vier andere verdachten werden zaterdag voorgeleid bij de rechter in het kader van het onderzoek naar de afpersingszaak tegen zijn broer, zo vernam persbureau AFP uit gerechtelijke bron. Mathias Pogba gaf vorige week toe dat hij zelf achter een video zat waarin Paul werd bedreigd. Het vijftal zit al enkele dagen in voorhechtenis.

Paul Pogba zegt dat hij voor miljoenen euro’s is gechanteerd door criminelen. Zijn broer zou daarbij betrokken zijn. „Ik was bang”, zou de middenvelder verteld hebben tijdens een getuigenis in maart. Dat stelt Le Monde. „Twee kerels hadden een wapen op mij gericht. Dus toen ik daar in die situatie zat - bedreigd - heb ik hen gezegd dat ik zou betalen.”

Zwaarbewapende mannen

De zwaarbewapende mannen zouden 13 miljoen euro geëist hebben, waarvan 3 miljoen contant. Volgens RMC Sport zou Pogba eerder 100.000 euro betaald hebben. Maar Pogba zou zich daarna bedacht hebben en de politie gecontacteerd hebben.

De 29-jarige Juventus-speler, die in Italië samen met zijn moeder onder politiebescherming staat, revalideert momenteel van een knieoperatie. In Frankrijk wordt er gevreesd dat hij het WK van eind dit jaar in Qatar niet zal halen. Volgens de chirurg die hem heeft geopereerd kan Pogba in november de training hervatten. Juventus-trainer Massimiliano Allegri zei dat hij verwachtte dat Pogba pas in januari terug zou zijn.

Bron: Le Monde/RMC Sport/Het Nieuwsblad