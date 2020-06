De Formule 1-kalender: puzzelen voor gevorderden

Op 5 juli gaat het Formule 1-circus weer van start op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Formule 1-fans moeten nog een kleine drie weken geduld hebben, voordat het geweld in de koningsklasse van de autosport losbarst. Over de invulling van het seizoen na de eerste acht races in Europa is nog veel onduidelijk. Vier vragen en antwoorden over het wel en wee in de Formule 1.