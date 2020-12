Mathieu van der Poel sluit 2020 in stijl af

De 25-jarige alleskunner won dit jaar onder meer het NK, de Binck Bank Tour en de Ronde van Vlaanderen.

Van der Poel reed woensdag halverwege de wedstrijd weg bij Toon Aerts en kwam vervolgens solo over de finish, met een voorsprong van een minuut op de Belg. Michael Vanthourenhout werd derde op een minuut en 41 seconden.

Wout van Aert ontbrak in Bredene. De Belg van Jumbo-Visma, die op 27 december met overmacht de Wereldbekerwedstrijd in Dendermonde won, stapt op 1 januari weer op in Baal. Hetzelfde geldt voor de Brit Tom Pidcock.

Eli Iserbyt viel op Tweede Kerstdag tijdens Superprestige in Heusden-Zolder en liep daarbij een armblessure op. Ook hij liet de cross in Bredene schieten en hoopt in Baal weer acte de présence te geven.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de winst naar Kata Blanka Vas. De 19-jarige Hongaarse rondde een lange solo succesvol af. De Nederlandse kanshebbers Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Denise Betsema en Annemarie Worst ontbraken in Bredene.