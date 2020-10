Ziedende Roger Schmidt hekelt ’arrogante’ Bas Nijhuis

PSV-trainer Roger Schmidt koelt zijn frustratie. Ⓒ René Bouwman

ARNHEM - „Ja, ich bin böse!” Het haalde de legendarische persconferentie van Giovanni Trapattoni als trainer van Bayern München nog niet, maar de tirade van Roger Schmidt na afloop van Vitesse-PSV (2-1) richting de ’arrogante’ Bas Nijhuis liet aan duidelijkheid weinig te wensen over. Ook nog een scheidsrechter die niet voor zijn beslissing staat, aldus de coach van het door het coronavirus geteisterde PSV. De Eindhovenaren zijn geraakt en acteren anders dan zij zouden willen. Al had Schmidt daar ook een hand in.