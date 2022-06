Premium Het beste van De Telegraaf

Duels tussen Nederland en België vaak goed voor veel doelpunten en hevige emoties

Door Jeroen Kapteijns

Patrick Kluivert haalt uit richting Lorenzo Staelens. Ⓒ Screenshot

De Derby der Lage Landen is een van de affiches die het vaakst zijn afgewerkt in de historie van het mondiale landenvoetbal. Vanavond in het Brusselse Koning Boudewijn Stadion kruisen Nederland en België voor de 128e maal de degens. Het is de eerste keer dat beide landen elkaar treffen in Nations League-verband, nadat de Derby eerder al is afgewerkt op WK-eindrondes, EK-eindrondes, de Olympische Spelen en in de WK-kwalificatie. Naast de overweldigende meerderheid van vriendschappelijke interlands. In de aanloop naar het treffen in Brussel een overzicht van memorabele ontmoetingen tussen Nederland en België, die vaak bol staan van de doelpunten én de emoties.