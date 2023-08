Valentijn Driessen: ’KNVB gooit imago Oranje te grabbel’

Sarina Wiegman is het niet gelukt als eerste Nederlandse bondscoach een WK-finale te winnen. Na de verloren eindstrijd met Oranje in 2019 tegen de VS ging ze met Engeland kansloos onderuit tegen Spanje. Ze had geen antwoord op het Spaanse tiki-taka, waardoor Wiegman het rijtje van verliezend WK-finalisten met Rinus Michels en Bert van Marwijk (nog) niet weet te ontstijgen.