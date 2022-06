Michael van Gerwen onderuit op Dutch Masters tegen Danny Noppert

Op 3-2 in legs verloor Van Gerwen zijn eigen leg tegen Noppert, maar dat herstelde hij meteen weer. Op 5-4 sloeg Noppert opnieuw toe. De als derde geplaatste Van Gerwen kreeg weliswaar een uitgelezen kans om gelijk te maken. Hij had twee pijlen over voor de dubbel-16, maar trof de enkele zeven. Daarmee was het einde verhaal, mits Noppert wel uitgooide en dat deed hij feilloos.

Eerder hadden Vincent van der Voort en Martijn Kleermaker al gestunt. Van der Voort won met 6-5 van de nummer twee van de wereld Gerwyn Price, terwijl Kleermaker de als eerste geplaatste Michael Smith uit het toernooi knikkerde met 6-4. Daarnaast won Jermaine Wattimena met 6-5 van Jonny Clayton.