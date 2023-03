Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldkampioen met monstercontract nu in gespreid bedje Onrust heerst bij andere F1-teams: supersituatie voor Verstappen en Red Bull

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met zijn indrukwekkende zege in Bahrein heeft Max Verstappen zijn favorietenrol voor de wereldtitel flink wat kracht bijgezet. Zelden is de concurrentie zo uit het veld geslagen geweest na de seizoensouverture van een Formule 1-seizoen. Zeker is: naast een goede auto zit Verstappen ook wat alle andere facetten betreft in een gespreid bedje bij Red Bull Racing.