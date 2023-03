Premium Het beste van De Telegraaf

’Heb alles perfect kunnen doen’ Wat doet Van der Poel aan ’hatelijke’ nul?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel Ⓒ ANP/HH

De kruitdampen van het sensationele WK veldrijden zijn gaan liggen, maar nieuw spektakel ligt in het verschiet. Mathieu van der Poel klopte na een spannende strijd in Hoogerheide zijn aartsrivaal Wout van Aert, om zijn vijfde wereldtitel in de modder te veroveren. Zaterdag ontbreekt Van Aert in Strade Bianche, waar Van der Poel op jacht gaat naar zijn tweede scalp. Vanaf maandag zullen de twee in Tirreno-Adriatico weer in een verhitte strijd met elkaar verwikkeld zijn. De grote vraag is of Van der Poel al goed genoeg is om op de weg te winnen?