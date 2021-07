Tijdperk Sarina Wiegman bij Oranje Leeuwinnen ten einde na olympisch penaltydrama

Vivianne Miedema maakte in de reguliere speeltijd twee doelpunten. Lieke Martens had tien minuten voor tijd het winnende doelpunt op haar schoen, maar miste een strafschop.

In de penaltyserie faalden uitgerekend de uitblinker Miedema en verdediger Aniek Nouwen, waardoor niet Nederland, maar de VS het maandag in de halve finale opneemt tegen Canada.

Bondscoach Sarina Wiegman kijkt samen met haar staf en de reservespelers toe tijdens de strafschoppenserie. Ⓒ ANP

Wiegman vertrekt na de zomer bij Oranje. Ze gaat aan de slag bij de Engelse vrouwenploeg. De succescoach leidde Oranje sinds haar aanstelling in 2017 naar EK-goud en en WK-zilver. Voor die prestaties werd ze door de KNVB al beloond met een standbeeld op de campus in Zeist.

Bekijk ook: Lieke Martens klaar voor clash met Team USA

In aanloop naar het duel met de VS was Wiegman er heilig van overtuigd dat ze met Nederland door zou stoten in het olympisch toernooi. „Nee, nee, dit gaat niet mijn laatste wedstrijd worden”, was ze stellig. „Ik blijf nog een paar wedstrijden bondscoach. Amerika is de nummer 1 van de wereld en heeft nog steeds een hartstikke goed team, maar het is wel anders dan op het WK. Ze lijken wat zoekende, het gaat allemaal wat stroever.”

Sarina Wiegman (tweede van links) op de bank tijdens haar laatste duel als bondscoach van Oranje. Ⓒ ANP

Grote kansen

Toch hadden de Oranje Leeuwinnen het aanvankelijk moeilijk in het stadion van Yokohama, waar in 2002 de finale van het WK tussen Brazilië en Duitsland werd gespeeld. In de openingsfase kreeg Amerika twee dotten van kansen.

Een treffer van Tobin Heath werd gelukkig voor Nederland afgekeurd vanwege buitenspel, terwijl Sari van Veenendaal zich even later onderscheidde met een knappe redding na een kopbal van Samantha Mewis. Het was een welkome opsteker voor de doelvrouw, die in Japan niet aan haar beste toernooi bezig was.

Vivianne Miedema zet Oranje met een droge knal op 1-0. Ⓒ AFP

Neusje voor de goal

In de 18e minuut was het bij de eerste de beste mogelijkheid aan de andere kant van het veld wel direct raak. Miedema toonde haar onovertroffen neusje voor de goal en maakte 1-0. De volgens velen beste spits van de wereld verschafte zich na een gekraakt schot van Daniëlle van de Donk met een subtiel wippertje net voldoende ruimte, om vervolgens met een droge knal doeltreffend uit te halen.

Vreugde bij de Amerikanen na de goal van Lynn Williams (tweede van rechts). Ⓒ AFP

Twee goals in drie minuten

Maar waar Oranje dit toernooi makkelijk scoort, geeft het ook veel kansen weg. Dat was tegen de VS wederom het geval. Jill Rood liet Samantha Mewis na 28 minuten ongedekt het Nederlandse strafschopgebied in denderen, waarna de Amerikaanse middenvelder vrij kon inkoppen na een voorzet van Lynn Williams.

Diezelfde Williams hielp de VS drie minuten later tot overmaat van ramp aan een voorsprong. Oranje vergat de bal in een klutssituatie een hengst naar voren te geven, waarna het leer voor de voeten van Williams belandde. Zij was onverbiddelijk: 1-2.

Lieke Martens zag haar matige strafschop worden gekeerd. Ⓒ HH/ANP

Misser Lieke Martens

Met haar tiende doelpunt in vier olympische duels hielp Miedema Nederland na rust tot opluchting van Wiegman en haar teamgenoten weer terug in de wedstrijd. Na een sterke individuele actie schoof ze de bal nauwkeurig in de linkerhoek achter Alyssa Naeher. Het was alweer haar tien doelpunt van het toernooi.

Lieke Martens koos tien minuten voor tijd de andere hoek. Een foute beslissing. De scheidsrechter had de bal op de stip gelegd en de Amerikaanse doelvrouw had Martens in de smiezen, waardoor een verlenging noodzakelijk werd.

Lieke Martens denkt alsnog te scoren, maar de treffer wordt afgekeurd. Ⓒ HH/ANP

Verlenging

Martens leek haar misser in het begin van de verlenging goed te maken door na gestuntel van Naeher raak te koppen, maar haar treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd. Amerika zag in de tweede helft van de verlenging ook nog twee doelpunten worden teruggedraaid vanwege buitenspel, waarna strafschoppen beslissing moesten brengen. Miedema - met 84 goals in 100 duels topscorer aller tijden van Oranje - mistte de eerste, waarna Oranje een verloren strijd vocht. Na de misser van Nouwen was het Megan Rapinoe, ook in de WK-finale (0-2) trefzeker vanaf elf meter, die Nederland uit het toernooi kegelde.