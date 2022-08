Hiddink keert tijdens voorbereiding op WK terug bij Australië

„Guus kan geweldig verhalen vertellen, dus ik ben heel benieuwd welke invloed hij heeft op de huidige generatie Australische voetballers”, zegt Arnold.

Hiddink leidde Australië als bondscoach naar het WK van 2006 in Duitsland. De ’Socceroos’ deden daar voor het eerst in 32 jaar mee aan de mondiale eindronde en bereikten zelfs de achtste finales, waarin ze het moesten afleggen tegen de latere wereldkampioen Italië (0-1). Arnold, oud-speler van onder meer Roda JC en NAC Breda, was destijds assistent van Hiddink.

„Ik heb een geweldige tijd gehad in Australië”, zegt Hiddink, die onlangs stopte als technisch directeur van de nationale voetbalbond van Curaçao. „Als ik met mensen praat over mijn carrière, komen altijd mijn ervaringen met de ’Socceroos’ ter sprake. Ik kijk er naar uit om weer naar Australië te gaan.”

Vervanger Meulensteen

In principe gaat het om een korte rentree van Hiddink. Hij vervangt landgenoot René Meulensteen, de vaste assistent van Arnold die tijdens de interlandperiode in september in Europa blijft om de WK-tegenstanders Frankrijk en Denemarken te bekijken. Australië en Nieuw-Zeeland spelen in vier dagen tijd twee keer tegen elkaar: op 22 september in Brisbane en op 25 september in Auckland. Voor Australië dient het duel in eigen land als 'uitzwaaiwedstrijd' voor het WK. Nieuw-Zeeland heeft zich niet geplaatst voor het toernooi aan het einde van dit jaar in Qatar.

"We zijn heel blij dat Guus Hiddink onze uitnodiging heeft geaccepteerd", aldus Arnold. "Dit is een mooie gelegenheid voor de fans om Guus te bedanken voor zijn inzet voor het Australische voetbal in 2005 en 2006. Ik denk ook dat zijn aanwezigheid de spelers gaat inspireren. Ze vechten allemaal om een plek in de WK-selectie. Veel van onze jongens weten wat Guus internationaal allemaal heeft gepresteerd, maar hebben nooit de kans gehad om hem te ontmoeten."