Ook doelman Warner Hahn bij Surinaamse elftal

Gorré is blij met de toezegging van Hahn. „Hij is een fantastische keeper, dus een grote aanwinst voor het team. Hij vindt het een eer om voor Suriname uit te komen.” De oud-voetballer is deze week weer begonnen met de training van het Surinaamse elftal. De bedoeling is dat het team eind maart een officiële oefenwedstrijd speelt. Naar een tegenstander wordt nog gezocht.

De goedkeuring voor deelname van de ’Nederlandse’ spelers is nog niet officieel rond, zegt de bondscoach. „Ik hoop dat de FIFA dit snel in orde maakt”, aldus Gorré, die zich eind november met het Surinaamse elftal kwalificeerde voor de Gold Cup.

Door de introductie van een zogenoemd sportpaspoort door de Surinaamse regering werd het eind vorig jaar mogelijk Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst te selecteren voor het Surinaamse elftal.