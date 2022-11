Dick Advocaat aan de slag bij ADO Den Haag

„Ik ben vanmiddag benaderd of ik trainer wil worden en heb gezegd dat ik daar wel voor open sta”, liet hij aan tafel bij Vandaag Inside weten. Donderdag werd bekend dat Kuyt zijn biezen moest pakken, vanwege de teleurstellende resultaten. Het schrikt Advocaat niet af dat de club het heel lastig heeft in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Juist daarom is het best wel interessant. Ik volg ze nog steeds.”

Directeur Edwin Reijntjes bevestigde het nieuws. Hij liet weten dat Advocaat het seizoen gaat afmaken en maandag al wordt gepresenteerd. Advocaat neemt Said Bakkati mee als assistent.

De 75-jarige Advocaat leek zijn loopbaan te hebben beëindigd, nadat hij vertrok als trainer van Irak. Daarvoor was hij de laatste jaren onder meer nog werkzaam bij Feyenoord, FC Utrecht en Sparta Rotterdam.