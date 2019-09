Terugblik GP Italië 2018: Woedende Verstappen mist podium na tijdstraf

Max Verstappen toucheert de Mercedes van de Fin Valtteri Bottas.

In aanloop naar elke Formule 1-race blikken we terug op de editie van het afgelopen jaar. Vandaag: de Grand Prix van Italië. Het circuit van Monza, het snelste circuit ter wereld, is sinds de start van het WK in de Formule 1 decor voor de GP van Italië. Komend weekeinde wordt de 68e keer. Slechts één keer in de historie week de Formule 1 in Italië uit naar een ander circuit. Dat was in 1980 naar Imola.