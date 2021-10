Geen verplichte vaccinatie voor spelers op WK 2022?

Volgens verschillende media ligt een voorstel op tafel waarbij de vaccinatieverplichting voor WK-deelnemers zou verdwijnen. Ook wie genezen is van corona óf een negatieve test kan voorleggen, zou worden toegelaten. Het gezondheidsprotocol zou daarnaast een systeem voorzien van regelmatige testen op Qatarees grondgebied.

In juni had de Qatarese premier Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani nog verklaard dat Qatar voor het WK (21 november-18 december 2022) alleen toeschouwers zou toelaten die volledig gevaccineerd zijn. Over de spelers liet hij zich niet uit.

De FIFA wil de gesprekken voorlopig niet bevestigen. Later dit jaar organiseert Qatar de Arab Cup, waaraan zestien landen deelnemen. Het toernooi geldt als een testcase voor de WK-venues. Mogelijk wordt dan al duidelijk of Qatar de coronaregels wil versoepelen.

