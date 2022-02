Manchester United zet zichzelf te kijk in FA Cup, trainer Ralf Rangnick boos op arbitrage

Jadon Sancho zette Manchester United na 25 minuten op voorsprong. Kort daarvoor had Cristiano Ronaldo een strafschop gemist. Na ruim een uur maakte Matt Crooks gelijk. In de verlenging werd niet meer gescoord.

Trainer Ralf Rangnick wees na de blamerende uitschakeling naar de arbitrage. Volgens de Duitser had de gelijkmaker na ruim een uur spelen nooit geteld mogen worden. „Ongelooflijk dat dat doelpunt bleef staan”, mopperde Rangnick. „Het was duidelijk hands, ik had daar de VAR niet voor nodig. De scheidsrechter had dat zelf al moeten zien en de VAR had die goal nooit mogen goedkeuren.”

Crooks tikte op Old Trafford de 1-1 binnen op aangeven van Duncan Watmore, die de bal in het strafschopgebied niet zo goed aannam en even tegen zijn hand kreeg. „Ik begreep dat het volgens de scheidsrechter en de VAR niet met opzet gebeurde, maar per ongeluk”, aldus Rangnick. „Maar hoe kan het per ongeluk zijn als hij zijn arm omhoog houdt en hij de bal controleert met zijn hand? Ik snap daar niets van”, aldus Rangnick.

„We zijn heel teleurgesteld: de spelers, de staf, iedereen”, aldus Rangnick. „We hadden deze wedstrijd al in de eerste helft moeten beslissen, we hadden makkelijk met 3-0 of 4-0 voor kunnen staan.”

De Nederlandse verdediger Anfernee Dijksteel (L) houdt Jadon Sancho van Manchester van de bal af. Ⓒ AFP

