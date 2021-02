Ron Vlaar (35) zet punt achter loopbaan

Vlaar, afkomstig uit Hensbroek, speelde op 23 april 2005 uit bij RKC in het AZ van Co Adriaanse zijn eerste profwedstrijd. In hetzelfde jaar nog debuteerde de linksbenige centrumverdediger onder bondscoach Marco van Basten tegen Tsjechië in het Nederlands elftal. Oranje won in Praag de bewuste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2006 met 2-0.

Vlaar zou door Van Basten niet worden meegenomen naar Duitsland, na een wankel optreden tegen de Italiaanse sluipmoordenaar Luca Toni, maar werd in 2006 en 2007 wel tweemaal op rij Europees kampioen met het Jong Oranje van Foppe de Haan.

Vlaar kwam uiteindelijk 32 maal uit voor Oranje en speelde twee eindrondes. Het EK van 2012 was een deceptie, maar het WK van 2014 geldt als het hoogtepunt uit zijn loopbaan. Vlaar was één van de steunpilaren van het elftal van Louis van Gaal dat in Zuid-Amerika beslag legde op het brons.

AZ, Feyenoord en Villa

De Noord-Hollander diende slechts drie clubs: AZ, Feyenoord en Aston Villa. Zijn eerste verblijf bij AZ was van korte duur. Na een dispuut met de opvolger van Adriaanse, Louis van Gaal, verliet Vlaar AZ in januari 2006 al na 14 wedstrijden. Hij ging aan de slag bij Feyenoord, waar hij in zeseneenhalf jaar uitgroeide tot een publiekslieveling.

In de zomer van 2012 maakte de aanvoerder voor een gelimiteerde transfersom van 4 miljoen euro de overstap naar Aston Villa. Voor die club kwam hij drie jaar uit, droeg hij eveneens de aanvoerdersband en speelde hij op 30 mei 2015 op Wembley de verloren FA Cupfinale tegen Arsenal.

Terugkeer

Hoewel Villa hem een nieuw contract aanbood, verhuisde Vlaar transfervrij van Birmingham naar Alkmaar, om terug te keren bij jeugdliefde AZ. Eerder had Feyenoord een verzoek van Vlaar afgewezen om met de Rotterdamse selectie mee te mogen trainen. Met Vlaar in de ploeg nestelde het AZ van John van den Brom zich stevig in de subtop, onder diens opvolger Arne Slot was Vlaar afgelopen seizoen zelfs dichtbij zijn eerste landstitel als profvoetballer.

Hoewel de verdediger in zijn tweede periode al met al nog 136 wedstrijden speelde voor AZ, waarin hij van grote waarde was voor het elftal, werd hij geteisterd door blessures. Die blessures zouden als een rode draad door zijn voetballoopbaan lopen. Het zwaarst getroffen werd Vlaar als Feyenoorder, waarin hij tot tweemaal toe een kruisbandoperatie moest ondergaan. Die knieblessures hielden hem twee jaar aan de kant.