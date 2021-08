Dreun voor PSV: Eindhovenaren niet naar groepsfase Champions League

Schmidt begon het duel in het Philips Stadion met dezelfde elf spelers al vorige week in Lissabon. Veel vaste basiskrachten hadden afgelopen weekend tegen SC Cambuur rust gekregen, maar stonden vanzelfsprekend dinsdagavond weer aan de aftrap. Davy Pröpper, die tegen Cambuur speelde en scoorde, was vanwege een blessure niet beschikbaar.

Max gevaarlijk

Het eerste schot binnen de palen kwam na 23 minuten via Philipp Max, de eerste grote kans was voor de bezoekers. Na een lange Portugese aanval voorkwam André Ramalho met een uiterste krachtsinspanning dat Rafa Silva de score opende. Aan de overkant pegelde Max niet veel later in het zijnet, nadat een slimme voorzet van Mario Götze via Cody Gakpo bij de Duitser terechtkwam.

Scheidsrechte Slavko Vincic geeft de rode kaart aan Lucas Verissimo van Benfica. Ⓒ ANP/HH

Na 32 minuten kwam Benfica met een man minder te staan toen Lucas Verissimo zijn tweede gele kaart kreeg. Beide keren was Gakpo het slachtoffer. Noni Madueke schoot kort daarna rakelings voorlangs en stuitte ook voor rust nog een keer op doelman Odysseas Vlachodimos. Madueke werd daarbij knap weggestoken door Eran Zahavi.

Reuzekans Zahavi

Diezelfde Zahavi had PSV na een uur spelen op voorsprong moeten schieten, maar de Israëliër werkte de bal op aangeven van Gakpo voor leeg doel op de lat. Oud-Ajacied Jan Vertonghen was inmiddels ingevallen bij Benfica en zag het van dichtbij gebeuren. Balverlies van Madueke had even daarvoor een gevaarlijke counter van Benfica ingeleid, die door spits Roman Yaremchuk werd overgeschoten.

Schmidt probeerde met het inbrengen van onder meer Armindo Bruma en Yorbe Vertessen de Portugese muur te slechten, waarbij Madueke en Marco van Ginkel naar de kant werden gehaald. Vertessen kreeg vijf minuten voor tijd tot twee keer de kans op 1-0, maar even zo vaak lag Vlachodimos in de weg. In de resterende minuten slaagde PSV er niet meer om de zo broodnodige goal(s) te maken.

