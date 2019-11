Albon blijft teamgenoot Verstappen

Albon rijdt pas sinds augustus aan de zijde van Max Verstappen, nadat Red Bull besloot om hem tussentijds te promoveren. De tegenvallende Pierre Gasly bewandelde toen de omgekeerde weg naar zusterteam Toro Rosso.

De Thaise Brit (23) slaagde er tot dusver iedere race in om de top-6 te finishen en scoorde 68 punten. „Alex heeft extreem gepresteerd sinds zijn debuut in België en zijn resultaten spreken voor zich”, aldus teambaas Christian Horner. „Hij heeft bewezen dat hij het verdiend om door te gaan bij Red Bull Racing. Er zit veel potentie in en we kijken er naar uit om Alex naast Max te zien in 2020.”

De keuze voor Albon is geen verrassing. Horner liet al meerdere keren weten dat Red Bull niet van plan was om een coureur van buitenaf aan te trekken. Albon zelf zegt: „Ik ben heel gelukkig met deze kans. Ik ben Red Bull heel dankbaar voor hun vertrouwen. Ze geloven in mij sinds ik bij het team ben aangesloten. Dit is een geweldig jaar geweest. De promotie naar Red Bull was al een enorme stap. Ik zal de lessen en ervaringen van dit seizoen gebruiken om te verbeteren en in 2020 te vechten aan het front.”

Toro Rosso

Na de bevestiging van het nieuws van Albon, maakte Toro Rosso bekend dat Gasly en Daniil Kvyat volgend jaar voor het team blijven rijden. Toro Rosso gaat vanaf 2020 overigens door het leven als Alpha Tauri.

Voor volgend seizoen zijn nu negentien van de twintig stoeltjes bevestigd. Alleen de tweede positie bij Williams, naast George Russell, is officieel nog niet bekend. Dat de Canadees Nicholas Latifi wordt aangekondigd als opvolger van Robert Kubica lijkt echter een kwestie van tijd.