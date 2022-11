Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Auger-Aliassime stuurt Simon met pensioen in Parijs

17.24 uur: Gilles Simon heeft zijn laatste professionele wedstrijd gespeeld. De 37-jarige Fransman werd in de achtste finales van het masterstoernooi van Parijs met 6-1 6-3 uitgeschakeld door Felix Auger-Aliassime. Simon, de mondiale nummer 188, had eerder al bekendgemaakt dat hij na dit seizoen een punt achter zijn carrière zou zetten. Hij ontving mede om die reden een wildcard voor het grootste indoortoernooi van Frankrijk.

De voormalige nummer 6 van de wereld had eerder in het toernooi een staaltje van zijn oude kunnen laten zien met zeges op Andy Murray en Taylor Fritz, maar kwam er tegen Auger-Aliassime aanvankelijk niet aan te pas. De Canadees brak meteen de eerste opslagbeurt van Simon en haalde daarna de eerste set eenvoudig binnen. De tweede set liep gelijk op tot 3-3, maar na twee servicebreaks was het gedaan met de partij én de carrière van Simon.

De Fransman veroverde in zijn loopbaan veertien titels. Hij reikte in 2009 tot de kwartfinales van de Australian Open en haalde in 2015 ook de laatste acht op Wimbledon.

Auger-Aliassime, die zich deze week verzekerde van een plek op de ATP Finals van later deze maand, treft in de volgende ronde de Amerikaan Frances Tiafoe.

Lorenzo Musetti zorgde voor een verrassing in Parijs door Casper Ruud uit te schakelen. De Italiaan was met 4-6 6-4 6-4 te sterk voor de Noorse nummer 4 van de wereld. Carlos Alcaraz plaatste zich eenvoudig voor de kwartfinales. De mondiale nummer 1 boekte een 6-1 6-3 overwinning op Grigor Dimitrov.

Waterpolosters verslaan Italië in doelpuntenfestijn: 18-17

13.22 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben in hun tweede wedstrijd in de Super Final van de World League Italië verslagen. In een bijzonder doelpuntrijk duel won de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis op het Spaanse eiland Tenerife met één goal verschil: 18-17.

Oranje verloor woensdag zijn eerste wedstrijd. Regerend wereld- en olympisch kampioen Verenigde Staten was met 9-6 te sterk voor de Nederlandse ploeg, die op de WK eerder dit jaar het brons veroverde.

De wedstrijd tegen Italië ging behoorlijk gelijk op en beide ploegen scoorden makkelijk; de periodestanden waren 5-4, 5-4, 3-4, en 5-5. Nederland wist in de vierde en laatste periode de voorsprong van één doelpunt vast te houden. Canada is de volgende tegenstander.

Het is de achtste keer sinds 2004 dat Nederland meedoet aan de Super Final van de World League. Oranje wist twee keer een medaille te winnen: brons in 2015 en zilver in 2018.

CAS verwerpt beroep Nairo Quintana tegen diskwalificatie in Tour de France

13.21 uur: Het hof van sportarbitrage CAS heeft het beroep verworpen van de Colombiaanse renner Nairo Quintana tegen het schrappen van zijn resultaten in de afgelopen Tour de France wegens het innemen van een verboden pijnstiller. De rechtbank in Lausanne oordeelde dat de aanwezigheid van de stof tramadol in het bloed van de 32-jarige klimmer de sanctie rechtvaardigde. Quintana raakte door de diskwalificatie zijn zesde plaats in de eindstand kwijt.

De internationale wielrenunie UCI besloot half augustus Quintana te diskwalificeren nadat was gebleken dat hij tijdens de Tour twee keer positief had getest op tramadol, een stof die in het wielrennen sinds 2019 is verboden. Omdat het de eerste keer was dat de renner op het gebruik werd betrapt, volgde alleen diskwalificatie en geen schorsing. De Colombiaan ontkende het gebruik en vocht zijn diskwalificatie aan bij het CAS.

De UCI reageerde verheugd op de beslissing van het CAS. "Dit besluit versterkt de juistheid van het verbod op tramadol in het medisch reglement van de UCI om de gezondheid en veiligheid van de renners te beschermen", liet de bond weten in een reactie.

Jay Vine van Alpecin-Deceuninck naar UAE Team Emirates

13.12 uur: De Australische wielrenner Jay Vine verruilt Alpecin-Deceuninck voor UAE Team Emirates. De 26-jarige klimmer heeft voor twee jaar getekend.

„Met hun sterke renners en hun klassementservaring is dit de logische volgende stap in mijn loopbaan”, aldus Vine. „Ik ben erg gemotiveerd voor het nieuwe seizoen en vastberaden om de klassementsjongens te helpen om hun ambities waar te maken.”

Vine, die nog een contract voor een jaar had bij Alpecin-Deceuninck, won dit jaar twee etappes in de Vuelta.

UEFA introduceert ook Nations League voor voetbalsters

11.39 uur: De UEFA heeft de komst van een Nations League voor voetbalsters aangekondigd. De eerste editie van het landentoernooi gaat in de herfst van 2023 van start.

„Ik heb deze zomer gezegd dat we zouden blijven investeren in vrouwenvoetbal en dat doen we ook”, zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. „Na het historische EK is het nu tijd om het vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen. We hebben een open, competitief en toekomstbestendig systeem bedacht waarin elke wedstrijd ertoe doet. Ik ben ervan overtuigd dat dit format alle Europese nationale bonden gaat helpen de droom te verwezenlijken om zich te kwalificeren voor een groot internationaal toernooi.”

De nieuwe Nations League is ook van invloed op de kwalificatiereeks voor het EK van 2025 en de daaropvolgende eindtoernooien. De resultaten in de Nations League bepalen in welke divisie van de kwalificatie een land uitkomt. Ook staat plaatsing voor de Olympische Spelen op het spel.

De Nations League voor mannen werd in 2018 in het leven geroepen. Oranje reikte bij de eerste editie tot de finale, waarin Portugal te sterk was. Het toernooi werd geïntroduceerd om de grote hoeveelheid vriendschappelijke duels tegen te gaan.

Palmeiras voor elfde keer landskampioen Brazilië

09.53 uur: De Braziliaanse voetbalclub Palmeiras is voor de elfde keer landskampioen geworden. Palmeiras was in eigen stadion met 4-0 te sterk voor Fortaleza, terwijl concurrent SC Internacional met 1-0 verloor van América.

Er zijn nog drie speelronden te gaan in Brazilië, waar Palmeiras een voorsprong van 13 punten heeft op Internacional uit Porto Alegre.

Palmeiras, dat in 2018 voor het laatst kampioen werd, won in 2020 en 2021 ook de Copa Libertadores. Dit jaar werd de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League gewonnen door Flamengo, dat derde staat in de nationale competitie.

Basketballers Bucks behouden ongeslagen status in NBA

08.53 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben voor de zevende keer op rij gewonnen in de NBA en behouden daarmee als enige ploeg hun ongeslagen status. De ploeg was met 116-91 te sterk voor Detroit Pistons. Sterspeler Giannis Antetokounmpo nam weer eens het voortouw met 32 punten en 12 rebounds. De Bucks zijn bezig met een van de beste competitiestarts in hun bestaan.

Toronto Raptors kende geen genade met San Antonio Spurs en won met liefst 43 punten verschil: 143-100. Zeven spelers van de ploeg uit Canada scoorden in de dubbele cijfers, met Gary Trent Jr. (24 punten) en Pascal Siakam (22 punten en 11 rebounds) als uitschieters. Het was de vijfde zege van de Raptors in dit seizoen.

Luka Doncic was uitblinker bij Dallas Mavericks, dat met 103-100 won van Utah Jazz. Doncic noteerde 33 punten. Het was al de zevende wedstrijd op rij dat de Sloveense vedette van de Mavericks meer dan 31 punten maakte; hij is nu de derde speler in de historie van de NBA die dit heeft gepresteerd.

FC Groningen voor 9 miljoen euro in de plus

08.38 uur: FC Groningen heeft vorig seizoen financieel goed geboerd. De ploeg sloot af met een netto winst van 9,2 miljoen euro. Het meeste geld kwam binnen uit de transfers van Azor Matusiwa naar Stade de Reims, Gabriel Gudmundsson naar Lille en Bjorn Meijer naar Club Brugge, meldt de Eredivisieclub.

Het resultaat over het boekjaar 2021/2022 werd ook in positieve zin beïnvloed door een overdracht van 2,3 miljoen euro uit het spelersinvesteringsfonds. FC Groningen heeft de 9,2 miljoen euro toegevoegd aan het eigen vermogen van de club, dat per 30 juni 2022 op een omvang van 10,8 miljoen euro is gekomen.

„We mogen stellen dat FC Groningen in het seizoen 2021/2022 financieel behoorlijke stappen voorwaarts heeft kunnen zetten en daarmee een gezond fundament onder de club heeft gelegd”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde in een bericht op de website van de club over de mooie jaarcijfers. „Hierdoor kunnen we verder blijven bouwen aan het verhogen van de voetbalbudgetten, hetgeen de kansen op sportief succes vergroot.”

Gudde licht toe dat Groningen niet uit is op vette winsten. „Er zijn wellicht supporters die zullen zeggen: ’Leuk en aardig allemaal, zoveel miljoenen euro’s winst en het aflossen van schulden, maar wat hebben we eraan?’ Laat ik hierin duidelijk zijn: het doel van FC Groningen is niet per se om winst te maken of een grote som geld op de bankrekening te hebben staan.”

De directeur somt vervolgens op waar de huidige nummer dertien van de Eredivisie geld aan heeft besteed. „Er is voor 4,4 miljoen euro uitgegeven aan investeringen voor de eerste selectie in de vorm van transfersommen en contractverlengingen. Daarnaast is ruim 4,1 miljoen euro aangewend voor het verlagen van de schuldpositie, waaronder het volledig aflossen van het spelersinvesteringsfonds. Voor het verbeteren van de stadionfaciliteiten in Euroborg - waaronder een nieuw wifinetwerk, nieuwe geluidsboxen en nieuwe videoschermen - is 700.000 euro uitgetrokken en tot slot is 6 ton gebruikt voor het afdekken van het operationeel tekort.”

Honkballers Astros pijnigen Phillies in vierde duel World Series

07.31 uur: De honkballers van Houston Astros hebben wedstrijd vier in de World Series met 5-0 gewonnen van Philadelphia Phillies en daarmee de stand in de finale van het Amerikaanse kampioenschap op 2-2 gebracht. De werpers van de Astros vertolkten een hoofdrol. Zij gunden de tegenstander geen enkele rake klap.

Het was de tweede keer in de geschiedenis van de World Series dat een ploeg een zogeheten ’no-hitter’ noteerde. In 1956 slaagde New York Yankees erin om Brooklyn Dodgers geen enkele honkslag toe te staan.

De perfecte wedstrijd kwam op naam van vier pitchers: Cristian Javier, Bryan Abreu, Rafael Montero en Ryan Pressly. Daarbij gingen de meeste credits naar startwerper Javier, die zes innings vrijwel foutloos de ballen wierp en de slagmannen van de Phillies geen enkele kans gaf.

Zelfs sloegen de Astros toe in de vijfde inning. Daarin werden de 5 punten gemaakt die ook voor de eindscore zorgden. Wedstrijd vijf in de best-of-seven is donderdag in Philadelphia.

De honkballers uit Houston staan voor de vierde keer in zes jaar in de finale van de World Series. Ze wonnen in 2017. Philadelphia staat voor het eerst sinds 2009 in de finale. Vorig jaar ging de titel naar Atlanta Braves.

Turnster Naomi Visser is in Liverpool vanaf donderdag te zien in de meerkamp-, brug- én vloerfinale. Ⓒ ANP/HH

Naomi Visser en Tisha Volleman in actie tijdens WK-meerkampfinale

07.01 uur: Naomi Visser en Tisha Volleman komen in actie in de meerkampfinale bij de WK turnen in Liverpool. Voor de 21-jarige Visser, die zich als negende plaatste voor de eindstrijd, is het al de vierde keer dat ze in de meerkampfinale van een WK aantreedt. Eerder turnde ze ook al in de WK-finales van 2018, 2019 en 2021. Haar beste eindresultaat leverde ze vorig jaar, toen ze vijfde werd.

De 23-jarige Volleman turnt in Liverpool haar eerste WK-meerkampfinale. Volleman, die haar vijfde WK turnt, plaatste zich als 19e voor de eindstrijd.

In de finale zullen de ogen vooral gericht zijn op de Braziliaanse Rebeca Andrade. Ze won in 2020 olympisch zilver op de meerkamp en plaatste zich als eerste voor de finale en heeft kans op haar eerste wereldtitel. In de strijd om het goud krijgt ze concurrentie van onder meer de Amerikaanse turnsters Shilese Jones en Jade Carey, die hun land dinsdag nog aan de wereldtitel voor landenteams hielpen.

De meerkampfinale in Liverpool begint om 19.45 uur. Rond 22.15, na de rondgang langs de vier toestellen, is bekend welke turnsters op het podium eindigen.