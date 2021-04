Danilho Doekhi na dreun voor Vitesse: ’We hebben geen tijd om lang te rouwen’

Doekhi:’We hebben geen tijd om lang te rouwen. Het is duidelijk, dat we per se vierde willen worden en daarvoor zullen we in ieder geval niet moeten verliezen van Feyenoord.’ Ⓒ ANP JEROEN PUTMANS

ARNHEM - Voor de tweede week op rij reist Vitesse zondag naar De Kuip voor een heel belangrijke wedstrijd. Waar vorige week in de KNVB-bekerfinale Ajax te sterk was voor de Arnhemmers, daar moet Vitesse ditmaal een aanval van Feyenoord op de vierde plaats zien af te weren. ,,De Kuip wordt bekend terrein voor ons”, vertelt Danilho Doekhi lachend. De roots van de Vitesse-verdediger, een neef van ex-international Winston Bogarde, liggen in Rotterdam, al speelde hij nooit voor Feyenoord en is hij via Excelsior en Ajax in Arnhem terechtgekomen.