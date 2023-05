Ongekende flater Excelsior-keeper Van Gassel helpt FC Volendam aan zege

De thuisploeg van trainer Wim Jonk scoorde drie keer in het eerste half uur, maar Excelsior kwam na rust terug. In de laatste minuut kregen de Rotterdammers een strafschop. De penalty van Reda Kharchouch werd echter gestopt door Volendam-doelman Filip Stankovic en in de rebound scoorde Nikolas Agrafiotis weliswaar, maar zijn 3-3 werd afgekeurd omdat hij te snel was komen inlopen.

FC Volendam en Excelsior verzekerden zich vorige week al van handhaving. De ploeg van Jonk dankte dat vooral aan een sterke tweede seizoenshelft. Volendam eindigde met 36 punten op de veertiende plaats, Excelsior werd vijftiende met 32 punten. FC Emmen moet als nummer 16 de play-offs om promotie/degradatie in.

Linksbuiten Daryl van Mieghem opende al snel de score, na een actie van Gaetano Oristanio. Volendam kwam even later met hulp van Stijn van Gassel op 2-0. De doelman van Excelsior stompte de bal uit een hoekschop in eigen doel. Francesco Antonucci schoot op fraaie wijze de derde treffer binnen. Excelsior bracht de spanning na rust terug via goals van Lazaros Lamprou en Agrafiotis.

Viergever helpt FC Utrecht aan zege op FC Emmen

FC Utrecht heeft in voorbereiding op de play-offs om Europees voetbal met 3-2 gewonnen van FC Emmen. De bezoekers kwamen tot twee keer toe terug van een achterstand, maar een doelpunt van Nick Viergever besliste het duel. Voor Emmen begint woensdag de strijd tegen degradatie met een uitwedstrijd tegen NAC Breda. FC Utrecht heeft Sparta als eerste tegenstander in de play-offs.

Utrecht leidde al na 2 minuten dankzij een doelpunt van Mike van der Hoorn. De verdediger kopte raak uit een voorzet van Jens Toornstra. Een paar minuten later miste Anastasios Douvikas, op jacht naar de topscorerstitel, de kans op de 2-0.

FC Emmen kwam in de 35e minuut op gelijke hoogte. Ole Romeny werkte de bal na een kopbal van Mike te Wierik achter doelman Vasilis Barkas.

Douvikas had in de 55e minuut dan toch zijn doelpunt, de negentiende van het seizoen. De Griek tikte raak nadat Emmen-doelman Mickey van der Hart een inzet van een van zijn verdedigers nog had kunnen keren. Zes minuten later stond het alweer gelijk. Mark Diemers kopte in na haperend optreden van Barkas op een inzet van Jari Vlak: 2-2.

Viergever bezorgde Utrecht met een rake kopbal alsnog de winst. Wel verloor de ploeg Van der Hoorn, die in de 63e minuut rood ontving na een overtreding op Jasin-Amin Assehnoun. De verdediger mist daardoor in ieder geval het eerste duel met Sparta.